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تشمل مركبة النقل العام والدراجة النارية

5 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٧ مساءً
5 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات التالفة عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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دعت منصة أبشر التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أصحاب المركبات المهملة والتالفة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط مركباتهم والمتبقي عليها 5 أيام.

وأوضحت المنصة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها هي: مركبة خصوصي، مركبة نقل عام، مركبة نقل خاص، حافلة صغيرة عامة، حافلة صغيرة خاصة، مركبة أجرة، مركبة أشغال عامة، دراجة نارية، حيث من المقرر انتهاء المهلة في 1 مارس 2023.

وبينت المنصة أنه يمكن معرفة المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات من خلال الرابط التالي: ABSHER.sa/vds

خطوات إسقاط المركبة

– استعراض المراكز المعتمدة لإسقاط المركبات الموجودة في صفحة الخدمة.

– التوجه للمركز المعتمد الذي تم اختياره لإتمام إجراءات استلام المركبة المهملة أو التالفة من قبـل منشآت بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد المعتمدة.

– إتمام الاتفاق مع منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد على إسقاط المركبة.

– إعطاء رمز التحقق المستلم الذي وصل إلى هاتفك والخـــاص بإســقاط المركـبة إلـى منشأة بيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح) ومكابس الحديد.

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