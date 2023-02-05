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يحل فصل الربيع في أول مارس

5 أيام على نهاية الشتاء وبداية الربيع

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
5 أيام على نهاية الشتاء وبداية الربيع
المواطن - فريق التحرير

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توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ نهاية فصل الشتاء أرصادياً بعد 5 أيام فقط، حيث يدخل فصل الربيع في اليوم الأول من شهر مارس.

معدل هطول الأمطار

وأضاف العقيل؛ أنه من المتوقع خلال فصل الربيع أن يكون معدل هطول الأمطار أعلى على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى ارتفاعٍ واضح في درجات الحرارة على معظم المناطق بدرجة مئوية واحدة عدا بعض المناطق الشمالية تبوك والجوف وحائل بدرجة ونصف، لذا من المتوقع أن يشهد فصل الربيع أمطاراً أعلى وأدفأ من السنوات السابقة.

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