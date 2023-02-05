5 أيام على نهاية الشتاء وبداية الربيع

توقع محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل؛ نهاية فصل الشتاء أرصادياً بعد 5 أيام فقط، حيث يدخل فصل الربيع في اليوم الأول من شهر مارس.

فيديو | الأرصاد: 5 أيام على نهاية الشتاء واستعدوا لاستقبال هطول الأمطار والأجواء الربيعية#الإخبارية pic.twitter.com/aDoMkgySJb — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 25, 2023

معدل هطول الأمطار

وأضاف العقيل؛ أنه من المتوقع خلال فصل الربيع أن يكون معدل هطول الأمطار أعلى على معظم مناطق المملكة، إضافة إلى ارتفاعٍ واضح في درجات الحرارة على معظم المناطق بدرجة مئوية واحدة عدا بعض المناطق الشمالية تبوك والجوف وحائل بدرجة ونصف، لذا من المتوقع أن يشهد فصل الربيع أمطاراً أعلى وأدفأ من السنوات السابقة.