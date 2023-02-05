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وفقًا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء

5 حالات مستثناة في عقود الاستئجار الحكومية باللائحة الجديدة

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٤ صباحاً
5 حالات مستثناة في عقود الاستئجار الحكومية باللائحة الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن عقود الاستئجار الحكومية للعقار المبرمة حاليًّا لا يشملها نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية الجديدين إلا في 5 حالات.

وذكرت الهيئة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالات التي يشملها نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية الجديدان لعقود الاستئجار الحكومية المبرمة حاليًّا هي: (التمديد- التجديد ـ التعديل ـ الإنهاء ـ الفسخ).

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وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي وفقًا للبند الثاني من قرار مجلس الوزراء رقم (790) وتاريخ 27/ 12/ 1443هـ القاضي بالموافقة على النظام؛ بالنص التالي:

“لا تخـل أحكام النظام- المشار إليه في البند (أولًا) مـن هـذا الـقـرار- بعقـود استئجار الجهات الحكومية للعقار المبرمة قبل العمل به، على أن يكون تمديدها أو تجديدها، أو تعديلها، أو إنهاؤها، أو فسخها، وفقًا للنظام المشار إليه في البند (أولًا) من هذا القرار”.

 

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