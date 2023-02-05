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أبرزها الرعي الجائر وعمليات الاحتطاب

5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة

2023-02-02 الساعة 3:09
5 عوامل تتسبب في تدهور 70% من الأراضي الرعوية بالمملكة
المواطن - واس

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حدّدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الخميس، 5 عوامل رئيسة تتسبب بشكلٍ مباشر في تدهور %70 من الأراضي الرعوية الطبيعية، وتُؤثر على تنمية وازدهار الغطاء النباتي بالمملكة.

أبرز العوامل

وتمثلت تلك العوامل في ممارسة الرعي الجائر، وعمليات الاحتطاب ، بالإضافة إلى حدوث الجفاف وتدهور التربة، فضلًا عن التوسع في العمران، والسلوكيات السلبية التي يمارسها البعض أثناء التنزُّه.

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ممارسات سلبية

وأوضحت الوزارة من خلال حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي أن الممارسات السلبية تسهم في تدهور مساحات شاسعة من الأراضي الرعوية، تحت هاشتاق #حماية_الغطاء_النباتي.

أهمية الغطاء النباتي

وراهنت الوزارة على وعي المواطن والمقيم في الالتزام بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته، والمساهمة في وقف الممارسات السلبية على الأراضي الرعوية؛ للحفاظ على ازدهارها وتنميتها.

يشار إلى أن الرعي المنتظم وتحديد الحمولة الرعوية لكل منطقة؛ يعد عاملًا رئيسًا في إعادة تأهيل المراعي الطبيعية المتدهورة التي تعاني من ضعف الإنتاجية، وتلبية احتياجات الثروة الحيوانية.

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