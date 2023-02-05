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5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٩ صباحاً
5 مباريات يغيب فيها تاليسكا عن النصر
المواطن - فريق التحرير

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سيغيب البرازيلي تاليسكا عن فريقه نادي النصر في 5 مباريات مقبلة، بعدما أعلن النادي أمس الخميس خضوعه لبرنامج علاجي سيستمر لمدة شهر في إحدى المراكز العلاجية في البرازيل.

المباريات التي يغيب عنها تاليسكا

ولن يتواجد اللاعب البرازيلي في مباريات “ضمك في دوري روشن، الباطن في دوري روشن، الاتحاد في دوري روشن، أبها في كأس الملك، أبها في دوري روشن”.

وتُقام مباراة النصر وضمك غدًا السبت بالجولة الـ18 في دوري المحترفين، مباراة الباطن والنصر تنطلق يوم 3 مارس في الدوري، مباراة الاتحاد يوم 9 مارس في الدوري، مباراة أبها يوم 14 مارس في كأس الملك، مباراة أبها في الدوري يوم 18 مارس”.

تاليسكا لاعب النصر

تغريم نجم النصر 60 ألف ريال

وفي سياق آخر، أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق أمس الخميس عن معاقبة اللاعب البرازيلي بتغريمه 60 ألف ريال بسبب قيامه بالإساءة الإعلامية لنادي الهلال عبر وسائل الإعلام وإثارة الرأي العام.

كما قررت اللجنة، إيقاف مترجم نادي النصر، مكرم منصوري لمدة 5 مباريات رسمية، وتغريمه 50 ألف ريال، لإخلاله بسرية جلسة الاستماع مع اللاعب البرازيلي، حيث تم ضبطه وهو يقوم بتسجيلها من خلال الهاتف الخاص به.

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