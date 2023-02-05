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تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية للجميع

5 مزايا للنسخة الجديدة من تطبيق صحتي

2023-02-09 الساعة 10:07
5 مزايا للنسخة الجديدة من تطبيق صحتي
المواطن - الرياض

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كشفت وزارة الصحة، عن مزايا النسخة الجديدة من تطبيق صحتي، الذي يعد التطبيق الموحد لتقديم الخدمات الصحية للأفراد في المملكة.

وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن إطلاق النسخة الجديدة من تطبيق صحتي، يأتي استمرارًا لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وضمن التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

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وأضافت الوزارة، أن تطبيق “صحتي” يتيح في نسخته الأخيرة والأحدث على الإطلاق، العديد من الخدمات النوعية والمزايا الفريدة للجميع ومنها ما يلي:

مزايا تطبيق صحتي الجديد

– تقديم تجربة أفضل لحجز مواعيد صحية للجميع

– استعراض الوصفات الطبية بالإضافة لخدمات وخصائص لتعزيز ممارسة رياضة المشي

– خدمات خاصة لصحة المرأة

– خدمة التنبيه المبكر للأحوال الجوية لمصابي الربو وإضافة الأدوية والتذكير بها

– محرك البحث لتسهيل الوصول للخدمات بيسر

وأهابت وزارة الجميع بالجميع أهمية تحديث تطبيق صحتي في نسخته الجديدة للاستفادة من هذه الخدمات.

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