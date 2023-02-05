Icon

3 أدوات لترشيد استهلاك المياه Icon مارسيلو غروهي يخطف الأنظار بدوري روشن Icon لقطات من استقبال المصلين في المسجد الحرام بدهن العود والبخور Icon مواعيد الفحص الدوري المعتمدة للمركبات لأول مرة Icon تاريخ مواجهات النصر والتعاون بالدوري Icon شقيقة زعيم كوريا الشمالية في خطر بسبب الصراع العائلي Icon حقيقة رحيل دي ماريا عن يوفنتوس Icon تقويم التعليم: أصل الهوية مطلوب داخل لجنة الاختبار Icon 5 معلومات عن مرض بروس ويليس Icon أمير سعيود متخصص مراوغة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

مشاهير
تقارير
حصاد اليوم
يصيب الفئة العمرية بين 40 إلى 60 عامًا

5 معلومات عن مرض بروس ويليس

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٨ صباحاً
5 معلومات عن مرض بروس ويليس
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

أعلنت عائلة الممثل بروس ويليس، إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي المعروف أيضًا باسم تنكس الفص الجبهي الصدغي، وهو نوع نادر من الخرف، ولا يوجد علاج له.

مرض الخرف الجبهي الصدغي؟

يُرمز إليه بـ FTD وهي فئة من الخرف تؤثر بشكل خاص على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ وتصيب أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وتحديدًا من الفئة العمرية بين 40 إلى 60 عامًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

السعودية: نرفض أي إجراءات أحادية تقوض عملية السلام

Img

تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال

ارتباط الخرف الجبهي الصدغي بألزهايمر

المرض من ضمن فئة من الأمراض التنكسية العصبية من نفس عائلة ألزهايمر ومرض باركنسون.

أسباب المرض

قال طبيب الأعصاب السلوكي، جويل ساليناس، وأستاذ علم الأعصاب المساعد في جامعة نيويورك، لانغون هيلث، والمسؤول الطبي الرئيسي في إيزاك هيلث، إن البروتينات غير الطبيعية مثل تلك التي تُعرف باسم tau و TDP-43 المتراكمة في الدماغ هي السبب الأكثر ترجيحًا للإصابة بالمرض.

على المدى الطويل، تسبب بروتينات المرض المشوهة سمية عصبية، وفي النهاية موت الخلايا.

وأوضحوا أن هناك ما لا يقل عن 15 طفرة جينية مرتبطة بـ FTD، ونظرًا لأنه مرض تم تشخيصه مؤخرًا نسبيًا فإن الأطباء لا يعرفون الكثير عنه.

 أعراض مرض بروس ويليس

يمكن أن تختلف الأعراض وتعتمد على المكان الذي تبدأ فيه البروتينات غير الطبيعية في التراكم، في الفص الأمامي أو الصدغي، وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق بضع سنوات حتى يتم تشخيص إصابة المريض لأن الأعراض متنوعة وقد تظهر أيضًا في الأشخاص المصابين بأمراض أخرى.

قد يُظهر المريض المصاب بشذوذ في الفص الجبهي مشكلات سلوكية غير لائقة اجتماعيًا، نقص في ضبط النفس، الإفراط في تناول الأطعمة، فقدان التعاطف والشفقة تجاه الآخرين.

الجانب الصدغي مسؤول أيضًا عن الكلام واللغة، لذلك يمكن أن يعاني بروس ويليس من فقدان القدرة على الكلام وصعوبة في فهم اللغة.

5 معلومات عن مرض بروس ويليس
Actor Bruce Willis attends the European premiere of “Glass” in London, Britain January 9, 2019. REUTERS/Henry Nicholls

سرعة تدهور المرض

متوسط العمر المتوقع للمريض مثل بروس ويليس هو من 7 إلى 13 عامًا، وفي الواقع، عادةً ما يتوفى الأشخاص في غضون سنوات قليلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف

وظائف شاغرة بفروع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف
السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...
الرياضة

السفير الياباني يهنئ السعودية على استضافة كأس...

الرياضة
ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...
الرياضة

ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على...

الرياضة
السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...
السعودية اليوم

السعودية تستعد لخدمة مليوني حاج منهم 41...

السعودية اليوم
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...
السعودية اليوم

تعليم الخرج تعلن استمرار الدراسة عبر منصة...

السعودية اليوم
فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية
السعودية اليوم

فعلة متداولة قد توقعك في مخالفة مرورية

السعودية اليوم
ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق
السعودية اليوم

ضبط 383 دراجة آلية مخالفة بمختلف المناطق

السعودية اليوم