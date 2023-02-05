5 معلومات عن مرض بروس ويليس

أعلنت عائلة الممثل بروس ويليس، إصابته بمرض الخرف الجبهي الصدغي المعروف أيضًا باسم تنكس الفص الجبهي الصدغي، وهو نوع نادر من الخرف، ولا يوجد علاج له.

مرض الخرف الجبهي الصدغي؟

يُرمز إليه بـ FTD وهي فئة من الخرف تؤثر بشكل خاص على الفصوص الأمامية والصدغية للدماغ وتصيب أولئك الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا، وتحديدًا من الفئة العمرية بين 40 إلى 60 عامًا.

ارتباط الخرف الجبهي الصدغي بألزهايمر

المرض من ضمن فئة من الأمراض التنكسية العصبية من نفس عائلة ألزهايمر ومرض باركنسون.

أسباب المرض

قال طبيب الأعصاب السلوكي، جويل ساليناس، وأستاذ علم الأعصاب المساعد في جامعة نيويورك، لانغون هيلث، والمسؤول الطبي الرئيسي في إيزاك هيلث، إن البروتينات غير الطبيعية مثل تلك التي تُعرف باسم tau و TDP-43 المتراكمة في الدماغ هي السبب الأكثر ترجيحًا للإصابة بالمرض.

على المدى الطويل، تسبب بروتينات المرض المشوهة سمية عصبية، وفي النهاية موت الخلايا.

وأوضحوا أن هناك ما لا يقل عن 15 طفرة جينية مرتبطة بـ FTD، ونظرًا لأنه مرض تم تشخيصه مؤخرًا نسبيًا فإن الأطباء لا يعرفون الكثير عنه.

أعراض مرض بروس ويليس

يمكن أن تختلف الأعراض وتعتمد على المكان الذي تبدأ فيه البروتينات غير الطبيعية في التراكم، في الفص الأمامي أو الصدغي، وقال الأطباء إن الأمر قد يستغرق بضع سنوات حتى يتم تشخيص إصابة المريض لأن الأعراض متنوعة وقد تظهر أيضًا في الأشخاص المصابين بأمراض أخرى.

قد يُظهر المريض المصاب بشذوذ في الفص الجبهي مشكلات سلوكية غير لائقة اجتماعيًا، نقص في ضبط النفس، الإفراط في تناول الأطعمة، فقدان التعاطف والشفقة تجاه الآخرين.

الجانب الصدغي مسؤول أيضًا عن الكلام واللغة، لذلك يمكن أن يعاني بروس ويليس من فقدان القدرة على الكلام وصعوبة في فهم اللغة.

سرعة تدهور المرض

متوسط العمر المتوقع للمريض مثل بروس ويليس هو من 7 إلى 13 عامًا، وفي الواقع، عادةً ما يتوفى الأشخاص في غضون سنوات قليلة.