5 مواطنين وخليجي في قبضة الأمن لصدمهم مركبة عمدًا

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قبضت شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية على 5 مواطنين ومواطن خليجي لصدمهم مركبة عمدًا وإطلاق أحدهم النار على مركبة أخرى في طريق عام.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.