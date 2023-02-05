5 مواطنين وخليجي في قبضة الأمن لصدمهم مركبة عمدًا

قبضت شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية على 5 مواطنين ومواطن خليجي لصدمهم مركبة عمدًا وإطلاق أحدهم النار على مركبة أخرى في طريق عام.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.