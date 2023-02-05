Icon

5 مواطنين وخليجي في قبضة الأمن لصدمهم مركبة عمدًا Icon 10 ملاعب تحتضن مباريات كأس آسيا 2027 Icon إصدار أول رخصة صناعية في أوكساجون لشركة نيوم للهيدروجين الأخضر Icon قراصنة كوريا الشمالية سرقوا 1.7 مليار دولار من العملات المشفرة Icon ياسر المسحل: دعم القيادة السخي أثمر عن تنظيم آسيا 2027 Icon تمديد مبادرة دور جهازك حتى نهاية مارس Icon الجماهير عن استضافة كأس آسيا 2027: طموحنا بلا حدود Icon أمير مكة المكرمة يُكرم متقاعدي الإمارة Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى إريكسون Icon الموارد البشرية توضح سبب تأخير الضمان الاجتماعي المطور لبعض الحالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار أمنية
السعودية اليوم
حصاد اليوم
فضلًا عن إطلاق نار على أخرى

5 مواطنين وخليجي في قبضة الأمن لصدمهم مركبة عمدًا

2023-02-01 الساعة 6:04
5 مواطنين وخليجي في قبضة الأمن لصدمهم مركبة عمدًا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قبضت شرطة مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية على 5 مواطنين ومواطن خليجي لصدمهم مركبة عمدًا وإطلاق أحدهم النار على مركبة أخرى في طريق عام.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

قد يهمّك أيضاً
Img

تحويل محطة تحلية المياه بجدة لـ متحف ثقافي

Img

ثنائية لـ نابولي ضد روما وميلان يسقط للمركز الخامس

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية
السعودية اليوم

وادي حنيفة يشق محطة سد شعيب الحيسية

السعودية اليوم
الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا
السعودية اليوم

الفالح: المستثمرون السعوديون يبدون اهتمامًا كبيرًا بسويسرا

السعودية اليوم
وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة
آخر الاخبار

وظائف بشركة تطوير التعليم القابضة

آخر الاخبار
سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...
الرياضة

سيرخيو راموس يُضيف ثالث أهداف باريس سان...

الرياضة
فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...
السعودية اليوم

فلاح المطيري يحصد المركز الأول في نخبة...

السعودية اليوم
التضخم في السعودية تحت السيطرة
السوق

التضخم في السعودية تحت السيطرة

السوق
رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...
الرياضة

رأسية برازيلية تمنح الشباب التقدم على الوحدة...

الرياضة
ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...
السعودية اليوم

ارتفاع طفيف في أسعار المستهلك خلال ديسمبر...

السعودية اليوم