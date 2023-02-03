500 منافس في قطاع التصميم كأكبر تجمع لتطوير حلول مبتكرة

أطلقت هيئة فنون العمارة والتصميم النسخة الأولى من تحدي ديزايناثون، كأكبر تجمع لتطوير حلول مبتكرة في قطاع التصميم، والذي يسعى إلى البحث عن حلول لتحديات عالمية في مجالات الحياة الصحية، والأثر الاجتماعي، والاستدامة، والتوعية بأهمية مفهوم التصميم التشاركي؛ للتوعية بمنهجية التفكير التصميمي لحل المشكلات المعقدة، ورفع قيمة التصميم في المجتمع وإظهارها في كل مناحي الحياة، عبر تطبيق آلية ومنهجية التفكير التصميمي في معالجة المشاكل عوضًا عن الطرق التقليدية.

500 مشارك

وستجمع الفعالية على مدى ثلاثة أيام متواصلة جميع المهتمين بالحلول الإبداعية في مكان واحد بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم، بحيث سيتم توزيع المشاركين وعددهم 500 مشارك في فرق تتنافس في تطوير الحلول المبتكرة في المسارات الثلاثة؛ التصميم لحياة صحية، التصميم لتحقيق الأثر المجتمعي، والتصميم للاستدامة.

وقالت د. سمية سليمان السليمان، الرئيس التنفيذي لهيئة فنون العمارة والتصميم، تعليقًا على إطلاق النسخة الأولى من التحدي: نطمح من خلال مشاركة المرشحين وتفاعلهم، وبوجود مرشدين خبراء في المسارات الثلاثة، في الوصول لمخرجات عالية الجودة تؤكد أهمية تواجد التصميم في كل مناحي الحياة، وارتباطه الوثيق بالسلوكيات المجتمعية والقدرة على تحسينها ورفعها لمستوى معيشي أفضل.

حلول مبتكرة

وأكدت د. السليمان أن ديزايناثون سيركز على إيجاد حلول مبتكرة في مجالات محددة، لتعميق الفهم حولها، وحول التحديات العالمية المرتبطة بها.

وأضافت: نحن حريصون على أن تكون مخرجات هذه العملية الإبداعية على شكل أفكار تصميمية قد تترجم على شكل منتجات، خدمات، مشاريع تطويرية، حملات توعوية، سياسات، تطبيقات، ألعاب، وغيرها.

وسيشهد ديزايناثون العديد من الجلسات الحوارية، وورش العمل التي تستهدف رفع جودة مخرجات هذه النسخة، ففي اليوم الأول ستنظم الهيئة جلسة حوارية تعريفية عن كل مسار، يديرها الأستاذ فيصل السيف، وضيوفه د. كارلوس مونتانا، د. محمد الصرف، ماجد الحلواني ومنى أبو سليمان، وستعقد جلسة أخرى بعنوان “منهجية التفكير التصميمي” يديرها أيضًا فيصل السيف، وضيوفه مريم قطب، د لمى حكيم، نواف النصار وبراندي جانو.

أما اليوم الثاني فسيتم تقديم ورش عمل حول منهجية التفكير التصميمي، من قبل أ. فدا الحسن، هبة عطية ود. لمى حكيم، وورشة أخرى بعنوان “كيف تطرح منتجك على المستثمرين” مقدمه من مركز أرامكو لريادة الأعمال (واعد) وستقدمها أ. أسماء ظاهر، وأخيرًا ورشة عمل مقدمة من منشآت للمتسابقين بنهاية اليوم الثاني.

وسيتم في اليوم الأخير من ديزايناثون تتويج الفائزين في المسارات الثلاثة، حيث تسعى هيئة فنون العمارة والتصميم إلى أن ترقى المخرجات في هذه النسخة لمستوى التبني، والتأثير المباشر في المجتمع وحل مشاكله المرتبطة بقطاع التصميم.