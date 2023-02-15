500 وظيفة بالقطاع الصحي الخاص في الشرقية

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نظمت غرفة الشرقية ممثلة بمركز التوظيف، أمس، لقاءً وظيفيًا للقطاع الصحي الخاص، وعرض فرص وظيفية في تخصصات مختلفة، استعرضت فيه 17 منشأة طبية من المنشآت الخاصة العاملة في القطاع الصحي وظائف متنوعة في تخصصات عديدة خُصصت لاستقطاب كوادر وطنية مؤهلة.
وتنافس أكثر من 700 باحث وباحثة عن العمل، في هذا اللقاء على قرابة 500 فرصة عمل في تخصصات طبية وإدارية وهندسية وفنية في القطاع الصحي الخاص.
ويأتي اللقاء ضمن جهود غرفة الشرقية وحرصها على دعم خيار التوطين في القطاع الخاص، ورفع نسب التوطين في المؤسسات الخاصة بالمنطقة، من خلال رفد المؤسسات بالكوادر البشرية المطلوبة، وتغطية الشواغر الوظيفية لديها، ودعم مجالات التطوير، ضمن متطلبات رؤية المملكة 2030.
حضر اللقاء مدير عام المديرية العامة للشؤون الصحية بالشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” بالمنطقة عبدالعزيز اليوسف، ورئيس اللجنة الصحية بالغرفة سعود الثميري .