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جاري البحث عن عشرات المفقودين

54 قتيلًا في فيضانات البرازيل

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٧ مساءً
54 قتيلًا في فيضانات البرازيل
المواطن - فريق التحرير

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بلغ عدد القتلى جراء الأمطار غير المسبوقة التي ضربت الساحل الشمالي لساو باولو جنوب شرق البرازيل 54 شخصًا.

حصيلة الضحايا

وتم التحديث صباح الجمعة من قبل الدفاع المدني، الذي أفاد بأن هناك 53 ضحية في ساو سيباستياو (SP) وواحد في أوباتوبا.

وحتى الآن، تم التعرف على 47 جثة (16 رجلًا و16 امرأة بالغة و15 طفلًا)، وتم الإفراج عنها لدفنها، وفقًا لوسائل إعلام برازيلية.

عشرات المفقودين

وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن البحث عن عشرات المفقودين مستمر.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات وانهيارات أرضية، خلفت عشرات القتلى في ولاية ساو باولو شمالي البرازيل، وقد يرتفع عدد القتلى، وتعد مدن ساو سيباستياو، وأوباتوبا، وإيلابيلا، وبيرتيوجا، من أكثر المدن تضررًا.

وأفاد المسؤولون أن ما حدث في تلك المدن عبارة عن كارثة، وتم إلغاء احتفالات الكرنفال حيث تكافح فرق الإنقاذ للعثور على المفقودين والجرحى وأشخاص تخشى وفاتهم تحت الأنقاض.

وضع فوضوي وكارثي

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان: إن 35 شخصًا لقوا حتفهم بينهم فتاة تبلغ من العمر 7 سنوات في أوباتوبا المجاورة، وأضاف: رئيس البلدية، فيليبي أوغوستو: فرق الإنقاذ لدينا لا تنجح في الوصول إلى عدة مواقع، إنه وضع فوضوي.

وأضاف أوغوستو في وقت لاحق أن هناك عشرات المفقودين وسط انهيار 50 منزلًا في المدينة بسبب الانهيارات الأرضية.

وتداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي عدة مقاطع توثق الدمار الواسع النطاق، حيث أظهرت منازل غمرتها المياه ولم يظهر منها سوى سقفها، في حين يستخدم السكان القوارب الصغيرة لنقل الأشياء والأغراض إلى مواقع مرتفعة.

 

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