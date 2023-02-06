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لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة

6 أضرار لتزايد قرود البابون والحياة الفطرية تبدأ حملتها

2023-02-03 الساعة 9:07
6 أضرار لتزايد قرود البابون والحياة الفطرية تبدأ حملتها
المواطن - فريق التحرير

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أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الجمعة، البدء بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون لإعادة التوازن البيئي وتعزيز جودة الحياة، كما دعت المواطنين بالمملكة لدعمها في حل المشكلة.

وقالت الحياة الفطرية على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “لإعادة توازن بيئتنا وتعزيز جودة الحياة، بدأنا المعالجة.. ونحتاج دعمكم”، ونشرت إنفوجراف يوضح الأضرار الناجمة عن تزايد أعداد قرود البابون.

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الأضرار الناجمة:

1 ـ مهاجمة الناس وخصوصًا الأطفال.

2 ـ نقل الأمراض والفيروسات.

3 ـ الإخلال بالتوازن البيئي.

4 ـ إتلاف المحاصيل الزراعية.

5 ـ اقتحام المنازل والمنشآت وإتلاف الممتلكات العامة.

6ـ تتسبب في الإضرار بالسياحة بالمناطق المتضررة.

أعداد قرود البابون

وفي وقت سابق، كشف رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، د. محمد قربان، عدد قرود البابون التي تهدد الأرواح والممتلكات في المملكة، مشيرًا إلى أن عددها يفوق الـ 40 ألف قرد وتتجمع في 500 بؤرة.

ولفت قربان، خلال لقاء له مع برنامج الراصد على فضائية الإخبارية، إلى أن الباحة هي البؤرة الأكبر في تواجد عدد القرود.

حلول

وتابع: هناك منطقة واحدة يوجد بها 1100 قرد، مضيفًا أنهم سيبعدون القرود عن المناطق السكنية وسيعملون على إنقاصها وملاحظة الفرق في تواجدها مع نهاية 2023.

إحداثيات كاملة

وأشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى اعتماد المركز إحداثيات كاملة لأماكن تواجد القرود بأعدادها وأسباب وجودها.

 

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