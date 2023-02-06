6 حالات يُمنع فيها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي

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حدَّد المجلس الصحي السعودي الحالات التي يُمنع فيها أخذ اللقاح الثلاثي الفيروسي، موضحًا أنها تشمل النساء الحوامل، أو النساء اللاتي يخططن للحمل في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة.
وأوضح المجلس، عبر حسابه في “تويتر”، أن الموانع تشمل المصابين بحساسية شديدة من الجيلاتين أو المضاد الحيوي نيوميسين.
وأضاف المجلس الصحي السعودي أن الحالات تتضمَّن كذلك المصابين بضعف شديد في جهاز المناعة، أو الذين يتناولون الستيرويدات عن طريق الفم.