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الخدمة متاحة للمستثمر والعمالة المنزلية

6 شروط لتحديث معلومات الجوازات الجديدة للمقيمين عبر أبشر

الخميس ١٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٢ مساءً
6 شروط لتحديث معلومات الجوازات الجديدة للمقيمين عبر أبشر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، 6 شروط يجب التأكد منها للتمكن من الاستفادة من خدمة تحديث معلومات الجوازات للمقيمين عبر ” أبشر أفراد”.

وأفادت المنصة بأن الخدمة تتيح تحديث معلومات الجواز للمستثمر نفسه، والعمالة المنزلية وأفراد الأسرة غير السعوديين، والذين تم إصدار جوازات سفر جديدة لهم من سفارة بلدانهم في المملكة أو خارجها، وذلك عند استيفاء شروط وأحكام وزارة الداخلية التالية: يتم تحديث جواز سفر المستفيد من قبل الكفيل أو المفوض له فقط في حال وجود تفويض، لا يمكن للمستفيد تحديث بيانات جواز السفر الخاص به عبر الخدمة (باستثناء الكفيل المستثمر).

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التحديث لمرة واحدة

وأضافت المنصة أن من الشروط أيضا أنه يمكن تحديث معلومات الجواز مرة واحدة كل خمس سنوات فقط من خلال «أبشر»، وأنه لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال كانت المدة المتبقية في صلاحية الجواز الحالي أكثر من 12 شهراً.

وشددت الشروط على أنه لا يمكن تحديث معلومات الجواز في حال وجود مخالفات مرورية على سجل الإقامة المراد تسجيل الجواز الجديد له، إضافة إلى التحقق من حالة المستفيد وألا يكون مسجلاً بالنظام كـ”متغيب عن العمل”.

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