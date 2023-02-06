الجاسر: إستراتيجية قطاع الطرق ستُسهم في رفع معدلات السلامة 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب تنبيه من الأرصاد: أمطار متوسطة على مكة المكرمة والرياض وزير الرياضة يُعزي في وفاة عبده بسيسي التعادل الإيجابي عنوان مباراة الأهلي ضد الداخلية العثور على خوذة جندي أردني في القدس بعد 63 عاماً أفضل طرق ترشيد الإنفاق في رمضان والعيد البنتاجون: إيران تحتاج 12 يومًا الآن لإنتاج قنبلة نووية مجلس الوزراء يوافق على إستراتيجية قطاع الطرق الوسط الرياضي ينعي عبده بسيسي
كشفت مدينة سعود الطبية عن 6 عوامل وقائية لتجنب الإصابة بأمراض القلب.
واستعرضت المدينة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، العوامل الستة والتي شملت:
1– الابتعاد عن التوتر.
2– الإقلاع عن التدخين.
3– الحفاظ على وزن صحي.
4– السيطرة على المشاكل الصحية.
5– اتباع حمية غذائية قليلة الأملاح والدهون المشبعة.
6– التمارين الرياضية.
وأشارت مدينة سعود الطبية إلى أن تحويل أسلوب الحياة إلى أسلوب صحي يساعد على تحسين حالة بعض المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وقد يساعد أيضًا على تجنب العديد منها.