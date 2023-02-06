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وسط متابعة إدارات التعليم لضمان تأديتها وتحقيق أفضل النتائج

6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٥ صباحاً
6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني
المواطن - واس

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انطلقت، اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، وتستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

وانتظم قرابة 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

خدمة الاستشارات الهاتفية

وخصصت وزارة التعليم ممثلةً في إدارات التوجيه الطلابي خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدمها مختصون في المجال التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسياً؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي، مثمنةً في ذات الوقت جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، وإعلان النتائج في الوقت المحدد.

متابعة التقارير الأولية

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ماهو مخطط له؛ مؤكدةً على المدارس أهمية الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد في نظام نور الإلكتروني بشكل يومي تمهيداً لإعلان النتائج  فور الانتهاء من الاختبارات بنهاية دوام الخميس القادم.

وشكّلت إدارات التعليم منذ وقت مبكر عدداً من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، داعيةً مشرفيها ومديري المدارس إلى تكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

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