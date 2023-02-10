61 “هاتريك” في مسيرة كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كريستيانو رونالدو في أن يصل إلى “الهاتريك” رقم 61 في مسيرته بعد أن سجل 4 أهداف لـ النصر في شباك نادي الوحدة في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

61 هاتريك

ووصل رونالدو إلى الهاتريك رقم 61 مع الأندية التي لعب لها ومنتخب البرتغال، بواقع تسجيل 44 هاتريك مع ريال مدريد الإسباني، 10 هاتريك مع منتخب البرتغال، 3 هاتريك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، سوبر هاتريك مع النصر ليصل المجموع إلى 61 هاتريك.

وكان النجم البرتغالي سجل أهدافه الـ4 في الدقائق الـ21 والـ40 والـ53 والـ61، ليصل إلى 503 أهداف في بطولات الدوري.

وعلق الفرنسي رودي جارسيا مدرب النصر على تألق رونالدو قائلًا: “سعدت للغاية بهذا الفوز الكبير، انتصرنا بنتيجة كبيرة رغم الغيابات التي يُعاني منها الفريق”.

وأضاف جارسيا: “لاعبو أصفر الرياض عرفوا ماذا يحتاج كريستيانو رونالدو لإحراز الأهداف وهذا هو سر تألقه أمام الوحدة لقد وصل إلى مرحلة كبيرة من الاندماج والفهم مع زملائه، الليلة هي ليلة سعيدة لـ رونالدو بعد تسجيله 4 أهداف”.