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السكن سيكون على الطراز النجدي التقليدي

63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٧ مساءً
63 مليار دولار تكلفة مشروع الدرعية
المواطن - فريق التحرير

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كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية، جيري إنزيريلو، أن تكلفة مشروع الدرعية المخطط تنفيذه 63 مليار دولار.

وتابع إنزيريلو، خلال لقائه ببرنامج في الصورة على قناة روتانا خليجية، أننا بدأنا وضع مخطط المشروع ببضعة كيلومترات، وأضفنا سكنًا وجامعات ووصلنا إلى مساحة 14 كيلومترًا مربعًا.

الاستثمار في الدرعية

ولفت إلى أن شركة الدرعية ستُطرح للاكتتاب العام، وسيتم تخطيط ذلك بعناية، وهناك مستثمرون أجانب مستعدون للاستثمار في الدرعية؛ حيت تعد الدرعية مدينة رئيسة ويفتخر بها كثير من المستثمرين السعوديين، فضلًا عن اهتمام مستثمرين خليجيين بها.

وتابع: أن السكن في الدرعية سيكون على الطراز النجدي التقليدي كما كانت منذ 300 عام، وجميعها مساكن طينية، وتوجد مواقع مخصصة للمشي وتهيئة مواقف تسمح باتساع 40 ألف سيارة.

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