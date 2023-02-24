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تشرف عليها كفاءات نسائية مؤهلة علميًا

68 مصلى نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام بكل اللغات

الجمعة ٢٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٥ مساءً
68 مصلى نسائيًا لخدمة قاصدات المسجد الحرام بكل اللغات
المواطن - واس

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وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الشؤون النسائية (٦٨) مصلى خاص نسائي لخدمة قاصدات المسجد الحرام خلال الفروض الخمس بمنظومة متكاملة من الخدمات النسائية النوعية التي تشرف عليها كفاءات نسائية مؤهلة علمياً لتلبية رغبات القاصدات في شتى المجالات التوجيهية والإرشادية والتعليمية.

وأكدت وكالة الشؤون النسائية جاهزيتها لاستحداث المصليات وفق نسب الكثافة وتجهيزها بالإمكانات البشرية والآلية للقيام بتفويج القاصدات نحو المصليات وفتح الممرات وإتمام الصفوف و الإرشاد الديني وتغطية الملاحظات وإنهائها والتذكير الفردي باستغلال الأوقات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى تفعيل حلقات قرآنية لمختلف الفئات يتم خلالها تعليم القاصدات التلاوة الصحيحة مع التجويد وإعانتهن على تحسينها وإتقانها و مراجعة الحفظ لهن على يد نخبة من الكفاءات الحافظة لكتاب الله -عز وجل- كذلك يتم إقامة مجالس في شروحات السنة النبوية الصحيحة والقراءات العشر، وتقديم دروس السنة النبوية المطهرة بأماكن متفرقة داخل المسجد الحرام.

خدمات مخصصة لذوي الاحتياجات

وزودت المصليات النسائية بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة تتمثل في تجهيز المصليات وتقسيمها حسب الفئات جزء مخصص لذوي الإعاقة وجزء خلفي للقاصدات على الكراسي المتحركة ومرافقيهن وتأمينها بالأشرطة والحواجز حفاظًا على خصوصية المكان، وتوفير العصا البيضاء للكفيفات من ذوات الإعاقة البصرية ومصاحف برايل بنسختها الورقية والإلكترونية وتوزيعها لمن تحتاجها، بالإضافة للحوامل المرنة للمصاحف والقلم القارئ كما يتم تنظيم دخول وخروج القاصدات وذويهن لضمان عدم التدافع وتفاديًا لتعرضهن للسقوط -لا قدر الله-، إلى جانب  تقديم العديد من الحلقات القرآنية و الدروس الدينية وترجمة لخطب الجمعة بلغة الإشارة وتفعيل المبادرات القيمة والأنشطة وتوزيع باركوردات الدعاء والفتوى والسنن والأذكار كما جرى تسخير كافة الإمكانات كبار السن من قاصدات بيت الله الحرام من خلال توفير الوسائل المساعدة مثل (القلم القارئ،حوامل المصاحف، المصاحف الكبيرة).

الزائر الصغير

ولم تغفل الوكالة عن الاهتمام بالزائر الصغير حيث يعملن المنسوبات على تعظيم وإجلال بيت الله الحرام في نفوس الأطفال من خلال عقد حلقات تعليمية تستعرض أربعة محاور اساسية وهي تعليمهم السيرة النبوية العطرة وقصص الأنبياء والعلوم الدينية وتعظيم البلد الحرام فيما تواصل كوادر اللغات والترجمة النسائية  عقد حلقات تعليمية لزائرات ومعتمرات المسجد الحرام دون الإفتاء وتقديم التوجيه الديني والإرشاد المكاني بعدة لغات وتوزيع والسماعات المساندة لسماع البث المباشر لخطبة يوم الجمعة عبر الترددات الإذاعية داخل المسجد الحرام عبر فريق عمل يُسهم في المساعدة ويشرح آلية الاستخدام توزيع باركوردات كتيب صفة العمرة والحج بعدة لغات على القاصدات حرصاً على تلبية احتياجات القاصدات بمختلف جنسياتهن.

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