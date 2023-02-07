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بعد فوزه على ضمك

7 أرقام مميزة تزين صدارة النصر

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٢ مساءً
7 أرقام مميزة تزين صدارة النصر
المواطن - فريق التحرير

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واصل النصر بقيادة المدير الفني الفرنسي رودي جارسيا تألقه اللافت ضمن منافسات دوري روشن السعودي، ليُعزز تواجده في الصدارة.

الفوز ضد ضمك

ولعب ضمك ضد النصر بالأمس على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس “الجولة الـ18” من دوري روشن السعودي، وفاز العالمي بثلاثة أهداف دون رد سجلها البرتغالي كريستيانو رونالدو.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @SPL

ورفع العالمي رصيده إلى 43 نقطة، في صدارة دوري روشن السعودي، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك عند 22 نقطة، ليحتل المركز السابع.

ضمك ضد النصر
جانب من المباراة – المصدر spl

النصر يتألق في الدوري

وعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر عدد انتصارات الاتحاد خارج ملعبه برصيد 6 مباريات، ليصبح ثاني أكثر الفرق جمعًا للنقاط خارج أرضه “20 مقابل 21 للعميد”.

وحافظ العالمي على سلسلة انتصاراته ضد ضمك، لتصل إلى 4 مباريات متتالية، ليرفع رصيده إلى 5 انتصارات خلال مواجهات الفريقين في عهد دوري المحترفين، مقابل خسارة وحيدة والتعادل مرتين.

النصر
لاعبو النصر – المصدر spl

وانفرد النصر بصدارة قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات هذا الموسم بـ13 مباراة، كما حافظ على سلسلة اللا خسارة التي وصلت إلى 16 لقاء، حيث إنه تجنب الخسارة منذ هزيمته ضد التعاون في الجولة الثانية، وحقق 12 انتصارًا وتعادل 4 مرات.

وأصبح العالمي الأقوى هجوميًا بـ39 هدفًا، كما وصل إلى 11 مباراة بشباك نظيفة، ليحتل المركز الثاني خلف الاتحاد بـ12 مباراة، وحافظ على وصافة قائمة الأقوى دفاعيًا، حيث اهتزت شباكه 9 مرات فقط.

النصر
لاعبو العالمي – المصدر @SPL
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