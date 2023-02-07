7 أسباب لـ الطلاق الصامت وطرق تجنب العزلة الزوجية

أشار مجلس شؤون الأسرة، اليوم الخميس، إلى أن الطلاق الصامت نهاية غير معلنة للعلاقة الزوجية، حيث تغيب مشاعر الرحمة والمودة بين الزوجين.

ونشر شؤون الأسرة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” إنفوجراف، يوضح معنى الطلاق الصامت وأسبابه وطرق معالجته.

الطلاق الصامت

حالة يعيش فيها الزوجان مرحلة برود مشاعر وعزلة منفردة داخل المنزل الواحد .

أسباب الطلاق الصامت

ـ اكتشاف صفات غير مناسبة.

ـ الرتابة والروتين القاتل للعلاقة.

ـ نمو مرحلة الأنانية والمصالح.

ـ تباين الأفكار والرؤى بين الزوجين.

ـ فقدان الرغبة والشغف في إكمال العلاقة.

ـ ضعف الثقة والتواصل الجيد.

ـ سيطرة السلبية والشك

طرق مساندة لتخطي مرحلة العزلة الزوجية

ـ الحصول على الاستشارة من جهات متخصصة.

ـ تقديم الامتنان بين الزوجين وتقدير الطرف الآخر.

ـ التغاضي عن العيوب وعدم تصيد الأخطاء.

ـ جلسة المصارحة والحوار البناء بين الزوجين.