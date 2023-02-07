7 طالبات من تعليم جدة يمثلن المملكة في منافسات آيسف 2023

حصد طالبات مدارس تعليم جدة 7 جوائز كبرى، في إنجاز علمي جديد، ضمن منافسات معرض إبداع 2023 الذي نظمته مؤسسة “موهبة” بالشراكة مع وزارة التعليم، واحتضنته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

تمثيل المملكة

وتأهلت الطالبات ليمثلن المملكة مع باقي المتأهلين والمتأهلات على مستوى المملكة في منافسات “آيسف” 2023، حيث حقق المركز الثالث كل من الطالبة ريتال محمد جدع في مجال علم المواد، والطالبة ريتاج عبدالرحمن السلمي في مجال الطاقة.

وجاءت في المركز الخامس الطالبة نور رضا جمجوم في مجال علم الأحياء الخلوية والجزيئية، والطالبة مارية عبدالرحمن قمصاني في مجال التقنيات الهندسية، والطالبة ليان محمد نور ولي في مجال الهندسة البيئية.

إنجاز علمي

وحصد المركز السادس كل من الطالبة لين ماجد قنش في مجال التقنيات الهندسية، والطالبة ضي علي شجاع في مجال الهندسة البيئية، كما حقق طلاب وطالبات تعليم جدة 14 جائزة خاصة ضمن الجوائز الخاصة المقدمة في المعرض.

من جانبه هنأ مدير عام التعليم بجدة الأستاذ الدكتور نايف الزارع، الطلبة الفائزين وأسرهم ومعلميهم ومعلماتهم على هذا الإنجاز العلمي الكبير ونيل شرف تمثيل المملكة في أحد أكبر المحافل العلمية العالمية “آيسف”، وقدم شكره وتقديره لكل من كان خلف هذا التفوق والإنجاز الذي تحقق من معلمين ومعلمات وإدارات مدارس ومشرفين ومشرفات، مثمنًا جهود ومتابعة الشؤون التعليمية بالإدارة وإدارتي الموهوبين والموهوبات، متمنيًا أن تستمر مسيرة التفوق وحصد المراكز المتقدمة في منافسات “آيسف” 2023 .