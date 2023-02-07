7 محاور لقياس مستوى الرضا عن الحياة

جهاز متطور مع فريق الإنقاذ السعودي للحماية من الانهيارات المفاجئة إخماد حريق في مستودع بجدة ولا إصابات لاعب تونسي يروي لحظات عاشها خلال زلزال تركيا سحب ممطرة على أجزاء من المدينة المنورة وأقصى شمال الرياض انتحل هوية شيخ كويتي وتقدم لخطبتها وإيلاف الزهراني كشفت كذبه لقطات لحفر نفق طويل لإنقاذ عالق على عمق كبير بتركيا كائنات فضائية فوق سماء بيشة والطيار العطاوي يروي التفاصيل توقيف رجل خطط للهجوم على مسابقة ملكة جمال بلجيكا إقبال كبير على مهرجان الكمأ بالشمالية في نسخته الأولى لصوص يقتحمون متحفًا بهولندا ويسرقون 4 مقتنيات ثمينة
شبه المهندس عبدالرحمن بن محمد الأحيدب، مدرب الإنتاجية والتخطيط الشخصي، قيادة الحياة بـ قيادة السيارة، مشيرًا إلى إمكانية صيانتها ومعالجتها مثل السيارات.
ويكشف عن أخطر أنواع حالات عدم الرضا..
م.عبدالرحمن الأحيدب يشرح كيفية قياس مستوى الرضا في حياتك من خلال "المحاور السبعة"#عبدالرحمن_الأحيدب_في_الصورة @almodifer@almodifershow pic.twitter.com/ylyNPlxFpQقد يهمّك أيضاً
— في الصورة (@almodifershow) February 13, 2023
وقال الأحيدب خلال حواره ببرنامج في الصورة، على قناة روتانا خليجية: إن هناك 7 محاور لكيفية قياس مستوى الرضا عن الحياة.
وبحسب الأحيدب يشمل المحور الأول المال والوظيفة، ثم العائلي، ثم الاجتماعي، والثقافي والتعليمي، والصحي، والديني، والشخصي، الذي يشمل الترفيه والمواهب والتطوير الشخصي.
وأوضح الأحيدب، أن الناس في هذا الشأن تنقسم إلى 3 أنواع؛ هناك غير المبالي والذي يرى أن هذه فلسفة جوفاء، وهناك النوع الثاني وهو غير راضٍ ولكنه متكيف مع وضعه وواقعه، والنوع الثالث هو الأصعب إذ يشعر دائمًا بالضياع والتوهان.