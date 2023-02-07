7 محاور لقياس مستوى الرضا عن الحياة

شبه المهندس عبدالرحمن بن محمد الأحيدب، مدرب الإنتاجية والتخطيط الشخصي، قيادة الحياة بـ قيادة السيارة، مشيرًا إلى إمكانية صيانتها ومعالجتها مثل السيارات.

وقال الأحيدب خلال حواره ببرنامج في الصورة، على قناة روتانا خليجية: إن هناك 7 محاور لكيفية قياس مستوى الرضا عن الحياة.

وبحسب الأحيدب يشمل المحور الأول المال والوظيفة، ثم العائلي، ثم الاجتماعي، والثقافي والتعليمي، والصحي، والديني، والشخصي، الذي يشمل الترفيه والمواهب والتطوير الشخصي.

3 أنواع

وأوضح الأحيدب، أن الناس في هذا الشأن تنقسم إلى 3 أنواع؛ هناك غير المبالي والذي يرى أن هذه فلسفة جوفاء، وهناك النوع الثاني وهو غير راضٍ ولكنه متكيف مع وضعه وواقعه، والنوع الثالث هو الأصعب إذ يشعر دائمًا بالضياع والتوهان.