7 مسارات تدريبية لبناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام

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يشارك 145 متخصصًا ومتخصصة في رعاية الأيتام، يمثلون 39 جمعية مشاركة في مبادرة بناء قدرات العاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة في نسختها السادسة، والتي انطلقت اليوم برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وتستضيفها جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية على مدار ثلاثة أيام.
تهـدف المبادرة إلى تحســين كفاءة وفعالية القائميـن على جمعيات الأيتام والعاملين فيها ضمن مسارات مهنية مختارة وفق أفضل المواصفات التخصصية من أجل تعميق أثر جمعيات الأيتام وتميزها في كافة المجالات.
بدأ المشاركون والمشاركات في حضور ورش العمل في 7 مجالات مهنية نوعية تم تصميمها بعناية لتتلاءم مع السياق المحلي، ومعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب المهني ومن مكتب اعتماد عالمي متخصص.
وتقدم المبادرة إثراءً معرفيًّا لقطاع الأيتام في عددٍ من المجالات التي تتواءم مع رؤية المملكة 2030، وتسهم في نمو هذا القطاع بشكلٍ عام وقطاع الأيتام بشكلٍ خاص وصولًا للتنمية المجتمعية.
وتستهدف تأهيل من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والقيادات والعاملين في جمعيات الأيتام بالمملكة يمثلون 8% من العاملين في قطاع الأيتام، حيث تتميز النسخة السادسة بتأهيلهم للحصول على شهادات مهنية احترافية في 7 مجالات رئيسية في عمل الجمعيات، إلى جانب أن هذه الشهادات عالمية المصدر أو محلية تم تصميمها بعناية حتى تتواكب مع السياق المحلي.