70 خدمة إلكترونية عبر منصة لوجستي

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أطلقت منظومة النقل والخدمات اللوجستية منصة لوجستي؛ بهدف توحيد الإجراءات المتعلقة بخدمات القطاع اللوجستي في المملكة لتصبح منصة رقمية شاملة، تتضمن أكثر من 70 خدمة إلكترونية تسهل على المستفيدين الحصول الخدمات اللوجستية في قطاعات النقل البري والبحري والسككي والنقل الجوي.
جاء ذلك خلال مشاركة منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المؤتمر التقني الدولي ليب 23.
وتتضمن المنصة اللوجستية الجديدة “لوجستي” واجهات بسيطة ومرنة تدعم لغات متعددة، وكذلك خارطة حركة الملاحة وتفاصيل مهمة للمستثمرين عن الخطوط الملاحية للاستيراد والتصدير ومعلومات الموانئ والشركات والتكلفة الخاصة بالشحن وغيرها من الخدمات التي تسهم في تحسين رحلة المستثمر، وبدء ممارسة أعماله بكل يسر وسهولة.
وأشارت منظومة النقل والخدمات اللوجستية إلى أن منصة “لوجستي” تأتي بالتعاون مع برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة العامة للطرق، وشركة الخطوط الحديدية “سار”.
كما تجسد منصة “لوجستي” سعي المنظومة المتواصل لتطوير أنشطة وخدمات القطاع بما يسهم في رفع مستوى الكفاءة التشغيلية والارتقاء بالجودة، وتحقيق التكامل والتناغم بين الجهات ذات العلاقة، وتوحيد العمليات والتركيز على المستفيد.