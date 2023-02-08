8 أرقام تزين زعامة الهلال القارية

يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تألقه هذا الموسم، والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

مواجهة شباب الأهلي دبي

ويستعد الزعيم لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي دبي الإماراتي ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا، مساء يوم الاثنين المقبل، على استاد الجنوب.

وتُعد مباراة شباب الأهلي دبي هي الأولى التي يخوضها الهلال بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، والتي حصد فيها الميدالية الفضية، بعد خسارته ضد ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية.

أرقام الهلال القارية

واستعرض حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أبرز أرقام الفريق القارية، حيث إنه أكثر ناد آسيوي يحقق البطولات القارية بمختلف مسمياتها بعدد 8 بطولات.

ويُعد أكثر ناد آسيوي وصولًا للدور النهائي من دوري أبطال آسيا 8 مرات، أعواد؛ 1987، 1988، 1991، 2000، 2014، 2017، 2019 و2021، كما أنه الأكثر تتويجًا بالبطولة، حيث حصده في 1991، 2000، 2019 و2021.

ويتصدر الهلال قائمة أكثر الأندية الآسيوية تحقيقًا للفوز في دوري أبطال آسيا بـ97 انتصارًا، والأكثر تسجيلًا للأهداف في البطولة برصيد 307 أهداف، كما أنه أكثر فريق سعودي تحقيقًا للفوز في البطولات الخارجية بـ182 انتصارًا بفارق 63 مباراة عن أقرب منافسيه.

كما أن الهلال أكثر فريق سعودي تحقيقًا للفوز في كافة البطولات الآسيوية بواقع 113 مباراة، بفارق 47 مباراة عن أقرب منافسيه، ويتصدر قائمة أكثر فريق سعودي تسجيلًا للأهداف في البطولات الخارجية بـ609 أهداف، وبفارق 201 هدف عن أقرب منافسيه.