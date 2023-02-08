8 خطوات لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر

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أعادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، التذكير بإمكانية استخراج إذن إصلاح المركبات من منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/T4BJGM6Tq8قد يهمّك أيضاً
— المرور السعودي (@eMoroor) February 15, 2023
وأضافت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، 8 خطوات ينبغي اتباعها لاستخراج إذن إصلاح المركبات عبر أبشر، وهي:
1ـ تسجيل الدخول عن طريق أبشر من المتصفح.
2ـ اختيار المركبات (خدمات).
3 ـ اختيار إدارة المركبات.
4 ـ اختيار المركبة المعنية.
5 ـ اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب.
6ـ سيتم إرسال رسالة نصية من منصة أبشر مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح.
7ـ التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق ارتح.
8 ـ مشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة.