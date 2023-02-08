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تعرض لجلطة قلبية خطرة

8 ساعات للسيطرة على انفجار شريان بقلب مريض في الأحساء

2023-02-01 الساعة 2:47
8 ساعات للسيطرة على انفجار شريان بقلب مريض في الأحساء
المواطن - واس

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استطاع فريق طبي متخصص في أمراض وجراحة القلب في محافظة الأحساء من إنقاذ حياة مريض تعرض لجلطة قلبية تعد من الحالات الخطرة التي تكون فيها نسبة الوفيات 80% في عملية جراحية استغرقت (8) ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح.

جراحة القلب

وأوضح تجمع الأحساء الصحي أن الفريق الطبي والجراحي بمركز الأمير سلطان المتخصص بمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء تمكن من إجراء تدخل عاجل لمريض معرض لانفجار في البطين الأيسر للقلب، حيث تبين له بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية أن الجلطة تسببت بوجود انتفاخ في البطين الأيسر للمريض وكانت قابله للانفجار في أي لحظة، إضافة إلى تهريب شديد في الصمام الميترالي، والذي أدى إلى تراجع عضلة القلب إلى 10%.

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ترميم التمدد

وأكد الفريق الطبي المعالج أنه على الفور نُقل المريض إلى غرفة العمليات وأجريت له عملية جراحية كبرى لترميم التمدد الحاصل في البطين الأيسر وترميم الصمام الميترالي، ومن ثم تركيب جهاز الإيكمو، ونقله إلى العناية المركزة لمتابعة المريض من قبل الفرق التمريضية لحين استقرار الحالة وخروجها من المستشفى.
يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب يقدم خدمات الرعاية الصحية القلبية المتخصصة، ويضم نخبة من كبار الأطباء والممرضين والفنيين لجميع مرضى القلب، وقد شهد خلال الفترات السابقة منجزات نوعية في الخدمات الطبية والعمليات النوعية، وقد أجرى خلال العام المنصرم 2022م (2180) قسطرة قلبية، فيما بلغت عدد إجراء العمليات الجراحية خلال نفس الفترة أكثر من (800) عملية، وبلغ عدد المستفيدين من خدماته في العيادات الخارجية (80805) مستفيدين.

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