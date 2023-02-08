Icon

السبب الحقيقي وراء غياب حمدالله عن مباراة الاتفاق Icon لقطات مثيرة للحيوانات البرية داخل محمية الإمام عبدالعزيز Icon عودة تويتر للعمل بعد تعطل لنصف ساعة بالشرق الأوسط Icon منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان Icon ضبط قائد مركبة مارس التفحيط في حفر الباطن Icon وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن Icon رئيس البنك الدولي يستقيل فجأة قبل انتهاء فترته Icon التشكيل المتوقع لـ مباراة برشلونة ضد مان يونايتد Icon طائرات الإغاثة السعودية الأولى عالميًّا وصولًا لشمال غرب سوريا Icon 8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ضمن احتفال السفارة الأمريكية بالسعودية بذكرى الاستقلال

8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٠ مساءً
8 عقود من الشراكة القيمة بين الرياض وواشنطن وفرص هائلة للتعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

احتفلت السفارة الأمريكية في الرياض يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير بالذكرى الـ 247 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث استضاف القائم بالأعمال دينيسون أوفوت حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، دانييل بنايم.

كما حضر الحفل ضيف الشرف وكيل وزارة الخارجية السعودية لشؤون المراسم المكلّف عبدالمجيد السماري، وعدد من المسؤولين السعوديين البارزين ومئات الضيوف والأصدقاء السعوديين.

قد يهمّك أيضاً
Img

كريم بنزيما ينضم للريال قبل مباراة الهلال

Img

تشكيل لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة

الطريق 66

وكان موضوع الاحتفال باليوم الوطني عن “الطريق 66″، وهو طريق سريع تاريخي يمتد من مدينة شيكاغو في ولاية إلينوي إلى مدينة سانتا مونيكا في ولاية كاليفورنيا، والذي كان له دور فعال في تنمية بلادنا ويرمز إلى روح أمريكا خلال الفترة من 1930- 1960.

وهذا هو نفس الإطار الزمني الذي أقامت خلاله الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية شراكتهما. وجاء احتفال هذا العام بالتزامن مع ذكرى الاجتماع الأول بين الرئيس روزفلت والملك عبدالعزيز -رحمه الله- على متن السفينة يو إس إس كوينسي والذي عقد في يوم 14 فبراير 1945، وهو يوم تاريخي لكلا البلدين.

شراكة دائمة

وتطورت الشراكة الدائمة والإستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية على مدى ثمانية عقود من العمل المشترك لتعزيز مصالحنا المشتركة. ولا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أمن المملكة وتحقيق السلام والازدهار في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة.

كما تربط بين بلدينا أيضًا شراكة اقتصادية قوية، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية أكثر من 35 مليار دولار في عام 2022، وهذا يدل على أن الشركات الأمريكية تدعم أهداف رؤية السعودية 2030. ونحن أيضًا ملتزمون بشدة بتعزيز الروابط القائمة بين بلدينا بالإضافة الى العمل على تنمية المزيد من الروابط التي ستدفع بعلاقتنا قدمًا في المستقبل.

تعاون وتبادل الخبرات

وبالإضافة إلى التعاون الأمني والاقتصادي توجد فرص هائلة للتعاون وتبادل الخبرات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في العديد من المجالات ومنها الفنون والتعليم والترفيه وريادة الأعمال والموسيقى والرياضة والسياحة.

كما يوجد عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات السعوديين الذين يدرسون في الكليات والجامعات الأمريكية سنويًّا، ويعرف الكثير منهم المدن التي تقع على طول الطريق السريع 66 – مثل شيكاغو، وسانت لويس، وألبوكيركي، ولوس أنجلوس.

يحتفي موضوع احتفالنا باليوم الوطني لهذا العام “الطريق 66” بترابط أمريكا وتنوعها وتقدمها من خلال الابتكار، وجميعها كانت وستظل سمات العلاقات الأمريكية السعودية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...
السعودية اليوم

آلية مصادقة عقد النكاح للزوجة القادمة بتأشيرة...

السعودية اليوم
الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...
السوق

الأسهم السعودية تغلق منخفضة عند مستوى 10555...

السوق
الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم
الرياضة

الوسط الرياضي ينعى يوسف السالم

الرياضة
تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 
تكنولوجيا

تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء 

تكنولوجيا
المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...
السعودية اليوم

المملكة لديها طموحات كبرى تعمل على تحقيقها...

السعودية اليوم
الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...
الرياضة

الشباب يُلاقي أبها في افتتاح الجولة الـ17...

الرياضة
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيسة نيبال...

السعودية اليوم
حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ
الرياضة

حسان تمبكتي مدافع لا يُراوغ

الرياضة