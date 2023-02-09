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عقب الفوز على نادي فلامنجو البرازيلي

9 إنجازات تاريخية لـ الهلال بعد تأهله لنهائي مونديال الأندية

2023-02-08 الساعة 8:23
9 إنجازات تاريخية لـ الهلال بعد تأهله لنهائي مونديال الأندية
المواطن - فريق التحرير

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي الهلال 9 إنجازات تاريخية، وذلك بعد صعوده إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي فلامنجو البرازيلي بثلاثية مقابل هدفين أمس في دور نصف النهائي.

أرقام تاريخية لـ الهلال 

وأصبح أزرق الرياض أول فريق سعودي يصل لنهائي مونديال الأندية، كما ضمن الأزرق الحصول على ميدالية للسعودية في كأس العالم للأندية لأول مرة.

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كما أصبح الأزرق أول فريق من آسيا يتأهل لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته، كما أصبح ثالث فريق عربي يتأهل لنهائي المونديال بعد الرجاء البيضاوي المغربي والعين الإماراتي.

لاعبو الهلال

الهلال أصبح أول فريق عربي غير منظم للبطولة يصعد لنهائي كأس العالم للأندية، كما أصبح أول فريق آسيوي يتأهل للنهائي خارج أرضه.

ويُعد الأزرق أول فريق سعودي يفوز على ناد برازيلي في مونديال الأندية، أول فريق عربي وآسيوي يصعد لنهائي كأس العالم للأندية وهو بطل قارته، كما تمكن سالم الدوسري من أن يكون هداف العرب بالمونديال برصيد 4 أهداف متعادلًا مع رقم النجم المصري السابق محمد أبو تريكة لاعب الأهلي المصري السابق.

 

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