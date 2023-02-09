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في نهائي كأس العالم للأندية

9 قنوات ناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٢ مساءً
9 قنوات ناقلة لـ مباراة الهلال ضد ريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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ستنقل 9 قنوات مباراة الهلال ضد ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية لـ عام 2022 في نسخته الـ19 والمقامة حاليًا في المغرب.

وتُقام المباراة اليوم، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية.

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القنوات الناقلة

وتُنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية، SSC EXTRA 1 HD , SSC EXTRA 2 JD , SSC1 SD , SSC1 HD , SKY SPORT UNO ITALIA , SPORT TV 3 PORTUGAL , TELECINCO , SHAHID VIP.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين الهلال وريال مدريد.

الهلال وريال مدريد
الهلال وريال مدريد

حكم مباراة الهلال ضد ريال مدريد

وسيقود مباراة الهلال ضد ريال مدريد، أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.

وسبق للحكم تايلور إدارة مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في مونديال الأندية 2022، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/ 0.

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي، بينما صعد ريال مدريد للنهائي يوم الأربعاء الماضي بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

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