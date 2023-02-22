90 % من المصابين بالعقم يمكن تحقيق حلمهم بالإنجاب

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كشف الدكتور صالح بن صالح، استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، أن العلاجات سواء الدوائية أو العقاقير ساعدت 90% من الرجال المصابين بالعقم على الإنجاب.
فيديو | استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم د.صالح بن صالح: 90% من المصابين بالعقم بالإمكان مساعدتهم في تحقيق حلمهم بالمولود وكثيرا ما تظلم المرأة بهذا الخصوص#الراصد pic.twitter.com/D9wUzhYs7Dقد يهمّك أيضاً
— الراصد (@alraasd) February 21, 2023
وأردف استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم، بمداخلة لبرنامج الراصد، المذاع على قناة الإخبارية، يظل 10% من الحالات مستعصية حتى الآن، وكثيرًا ما تتعرض المرأة للظلم بهذا الشأن.
واسترسل الدكتور صالح بن صالح قائلًا: لا زالت التقنيات الحديثة قائمة بالأبحاث لتمكن الـ 10% من المصابين بالعقم على الإنجاب، مشيرًا إلى أهمية مبادرة كلا الزوجين بالعرض على طبيب مختص حال تأخر الإنجاب لمدة عام.
واختتم استشاري جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة والعقم بقوله: 40% من الأسباب تعود للرجل و40% تعود للنساء وهناك 20% منها مشتركة وبالتالي لا يتم التركيز على المرأة فقط وتحميلها المسؤولية.