9096 أسرة منفصلة استفادت من خدمات المودة العام الفائت

قدمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة مجموعة من الخدمات للتأهيل بعد الطلاق للمطلقين والمطلقات وأبناء الأسر المنفصلة، عبر 9096 برنامجًا ومبادرة طوال العام الماضي تتميز خدمات الجمعية بالتكامل بين المبادرات والبرامج بحيث يتم تقديم خدمات تساهم في إحداث أثر اجتماعي عميق في حياة الأسر المنفصلة.

تعزيز وعي ومهارات الأسر المنفصلة

أوضح المدير العام لجمعية المودة، الأستاذ محمد آل رضي، أن الجمعية تقدم خدمة التأهيل للمطلقين وأبنائهم عبر عدة مبادرات وخدمات نوعية، فمن خلال مركز شمل لتنفيذ احكام الرؤية والزيارة تقوم الجمعية بتوفير بيئة آمنة لأبناء الأسر المنفصلة بعيدًا عن مراكز الشرطة، فخلال العام 2022 قامت الجمعية بتقديم خدمات الرؤية والزيارة إلى أكثر من 5000 أسرة وأكثر من 100 آلاف خدمة وتمكنت الجمعية من تحويل 9% من حالات الزيارات إلى زيارات منزلية بالتراضي عن طريق تقريب وجهات النظر والإصلاح، مضيفًا أن الجمعية قدمت الاستشارات القانونية لأكثر من 1500 مستفيد والتي بدورها زادت نسبة الوعي عند المستفيدين بنسبة 71% فيما يخص أحكام التنفيذ، كما بلغ عدد حالات التهيئة والتدرج لأبناء الأسر المنفصلة 1613 حالة بمتوسط وبلغ عدد الجلسات 4036، وبلغت نسبة نجاح خدمات التهيئة والتدرج 85%، كما بلغ نسبة الحاصلين على جلسات إرشادية واجتماعية من إجمالي مستفيدين مركز شمل للعام 2022 40% مما أدى إلى انخفاض المشكلات الأسرية بعد الانفصال بسبب الأبناء إلى 17%.

إرشاد الأسر المنفصلة

وذكر آل رضي أنه من خلال مركز اطمئن للإرشاد الأسري وفض النزاعات تم إحالة 27% من مستفيدي الاستشارات إلى مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة للحصول على الدعم من خلال الاستشارات الحقوقية, حيث باشر المركز أكثر من 1000 استشارة حقوقية خلال العام 2022، وبلغت الاستشارات في الطلاق 13% من إجمالي عدد الاستشارات الاجتماعية الواردة إلى الجمعية في العام 2022م, وقامت أكاديمية العائلة لتعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية بتمكين أكثر من 200 أسرة منفصلة بوضع خطة إيجابية للعلاقة بعد الانفصال من خلال تقديم دورة العلاقة مع الأبناء بعد الانفصال إلى 246 متدربًا ومتدربة، وقد بلغ متوسط نسبة ارتفاع وعي المستفيدين بقيمة وأهمية الأسرة 93%.

التمكين الاقتصادي

وأشار مدير المودة إلى أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الجمعية للمرأة المطلقة المحتاجة المعيلة لأسرتها الدعم الاقتصادي من خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة لتحويلها من الاحتياج إلى الإنتاج عبر مسارات الأكاديمية المهنية والريادية، فقد قامت الحياة إلى تدريب 409 سيدة مطلقة خلال العام 2022م وقدمت الإرشاد المهني الريادي إلى 71 سيدة، وساعدت 19 سيدة على الحصول على وظيفة تناسب توجهاتها واهتماماتها وتحقق لها الاستقرار المادي لتعيل أسرتها.

كما قامت الأكاديمية بتقديم المساعدات المالية لـ 223 سيدة مطلقة معيلة لأسرتها، كما مكنت الجمعية 15 سيدة من إنشاء وإطلاق مشاريعهن الخاصة المدرة للدخل من خلال حصولهم على القرض الحسن.

وتابع آل رضي، أن الجمعية تولي الأسر المنفصلة من الرجال والسيدات وأبنائهم، ممن هم في حاجة إلى الدعم النفسي، عبر العديد من الخدمات النوعية التي تسهم في رفع وعي الرجل والمرأة بمسؤولياتهم تجاه أسرهم وتمكين المرأة من إعالة أسرتها وتعزيز جودة حياتهم.