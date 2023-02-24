948 ألف ريال ربحية الموظف في البنوك السعودية

ارتفعت ربحية الموظف في قطاع البنوك السعودية خلال العام الماضي ليصل إلى قرابة 948 ألف ريال لكل موظف بالرغم من تزايد نسبة التوظيف في القطاع.

التوظيف في قطاع البنوك

وسجل عام 2022، دخول 4175 موظفًا جديدًا في القطاع البنكي إلى سوق العمل، ليصبح إجمالي عدد العاملين في القطاع 61,187 موظفًا وموظفة، بزيادة نسبتها 7.32% في عدد الموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وبحسب رصد أجرته الزميلة “عكاظ” فقد ارتفع إجمالي أرباح 8 بنوك سعودية؛ ممثلة في مصارف وبنوك: “الراجحي، الإنماء، ساب، الجزيرة، الأهلي، البلاد، الفرنسي، الرياض” أعلنت نتائجها المالية المفصلة بنهاية العام الماضي، سجلت 6 بنوك منها ارتفاعًا في عدد الموظفين، فيما تقلص عدد الموظفين في بنكي ساب، والأهلي اللذين شهدا خلال الفترة الماضية عمليتي اندماج البنك الأول في ساب وبنك سامبا في الأهلي.

وانخفض عدد الموظفين في بنك ساب بنسبة 4.04% بخروج نحو 203 موظفين، فيما غادر نحو 7.06% من موظفي بنك الأهلي بخروج نحو 1209 موظفين.

وظائف الراجحي الأعلى

وسجل مصرف الراجحي أعلى نسبة وعدد توظيف للعاملين فيه، إذ بلغ عدد الموظفين المنضمين خلال العام الماضي إلى البنك نحو 4886 موظفًا وموظفة، بنسبة ارتفاع 32.4%، ليبلغ إجمالي العاملين فيه نحو 19,964 موظفًا، بعد أن كان عددهم في عام 2021 نحو 15,079 موظفًا.

وحل مصرف الإنماء ثانيًا، إذ ارتفع عدد العاملين فيه بنسبة 12.07% بدخول نحو 396 عاملًا إلى البنك خلال العام الماضي، ليصبح مجموعهم 3676 موظفًا.

ربحية القطاع البنكي

وبلغت ربحية البنوك الثمانية التي أعلنت نتائجها المالية المفصلة للعام 2022 نحو 57.99 مليار ريال للعام الماضي 2022، بزيادة الأرباح بقيمة 12.49 مليار ريال، بما يعادل صعودها بنسبة 27.46%.

وكانت كافة البنوك المحلية العشرة قد أعلنت نتائجها المالية السنوية، باستثناء بنكين لم يعلنا النتائج المفصلة، وبلغت الأرباح المجمعة للبنوك العشرة نحو 62.57 مليار ريال، بزيادة نسبتها 28.39% بما يعادل ارتفاع الأرباح بقيمة 13.83 مليار ريال.

ويبلغ متوسط ربحية الموظف الواحد في البنوك الثمانية التي أعلنت نتائجها نحو 947,751 ريالًا، ليرتفع متوسط ربحية الموظف الواحد خلال العام الماضي بنسبة 18.76% بعد أن كان متوسط ربحية الموظف الواحد نحو 798,009 ريالات في 2021.

ملكية الأجانب

ورفع المستثمرون الأجانب ملكيتهم في بعض البنوك المحلية خلال شهر فبراير الجاري، إذ ارتفعت نسبة المستثمرين في بنك البلاد بنسبة 0.09%، فيما ارتفعت نسب ملكيتهم في بنكي (العربي، والرياض) بنسبة 0.03%.

وانخفضت ملكيتهم في مصرف الإنماء بنسبة 1.29%، و0.16% في الجزيرة، والأهلي بنسبة 0.11%، وبلغت نسبة الانخفاض في الراجحي 0.07%، أما بنك «ساب» فبلغت نسبة التراجع 0.03%، و0.02% في السعودي الفرنسي.