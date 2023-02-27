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في إطار طموحاتها تجاه تايوان

CIA: الصين تستعد لحرب عام 2027

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٤ مساءً
CIA: الصين تستعد لحرب عام 2027
المواطن- فريق التحرير

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قال مدير المخابرات المركزية الأمريكية CIA، وليام بيرنز، إن المعلومات الاستخبارية لدى جهازه تظهر أن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أمر قوات بلاده بأن تكون جاهزة بحلول عام 2027 لاجتياح تايوان.

وأضاف وليام بيرنز في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الرئيس شي أمر بالاستعداد لغزو تايوان، رغم أن لديه شكوك حيال قدرة قواته على تنفيذ الأمر، نظرًا لتجربة روسيا في حرب أوكرانيا.

وأكد أن الولايات المتحدة يجب أن تأخذ بـ جدية شديدة رغبة الرئيس الصيني بالسيطرة في النهاية على تايوان، حتى لو لم يكن الصراع العسكري أمرًا حتميًا.

وأضاف: نحن نعلم، كما أصبح مُعلنًا، أن الرئيس شي وجّه قيادة الجيش الصيني لأن تكون مستعدة بحلول 2027 لغزو تايوان، لكن هذا لا يعني أنه قرر الغزو في 2027 أو أي عام آخر.

CIA الصين تستعد لحرب عام 2027

تأثير التجربة الأوكرانية على الصين

وتابع: أعتقد أن حكمنا الأول على الأقل هو أن الرئيس شي وقيادته العسكرية لديهما شكوك حول قدرتهم على إتمام الغزو.

وبحسب مدير المخابرات المركزية الأمريكية، فإن منبع هذه الشكوك هو تجربة روسيا في حرب أوكرانيا، وقال: تجربة فلاديمير بوتين في أوكرانيا عززت هذه الشكوك.

تايوان عنوان التوتر

وكان ملف جزيرة تايوان واحدًا من أبرز الملفات التي أشعلت التوتر بين بكين وواشنطن، وخلال العام الأخير، وصل عدد من المسؤولين الأمريكيين الكبار إلى الجزيرة في محاولة لإظهار دعم واشنطن لها، في مواجهة ما تقول إنه استعراض متزايد للقوة من جانب بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها.

وكرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن قوات بلاده ستدافع عن تايوان في حال تعرضت لغزو صيني.

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