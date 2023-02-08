CNN: منتجع ديزرت روك تحفة معمارية بين الطبيعة

قالت شبكة CNN الأمريكية، إن السعودية تستمر بالتطور كوجهة سياحية يومًا بعد يوم، وذلك من خلال مختلف المشاريع الضخمة التي يتم الإعلان عنها من حينٍ إلى آخر، متابعة أن أبرز الإضافات السياحية التي تحتضنها قريبًا تتمثل في منتجع ديزرت روك الفريد من نوعه والمخفي بين الجبال.

وأضافت: من المتوقع أن يستقبل منتجع ديزرت روك الجبلي الضيوف بحلول نهاية عام 2023، علمًا بأنه سيوفر 48 فيلا، و12 جناحًا فندقيًا، وفي الوقت نفسه، فهو يهدف إلى حماية البيئة، والحفاظ عليها، مع السماح للضيوف بالتواصل مع الطبيعة، والثقافة المحلية في المنطقة.

ديزرت روك تحفة معمارية

وفي هذا الإطار، قال المهندس المعماري، ورئيس شركة Oppenheim Architecture، تشاد أوبنهايم، في مقابلة مع موقع CNN: ما يجعل منتجع ديزرت روك فريدًا للغاية هو العمارة المُدمجة بالكامل بين الصخور والجبال باستخدام المواد المُستخرجة لبناء الهيكل.

وتابع: يهدف المشروع التابع لشركة البحر الأحمر للتطوير إلى تحسين المناظر الطبيعية والموقع بدلاً من الأخذ منه، موضحًا: يندمج المنتجع الواقع على الساحل الغربي للمملكة مع المحيط الصحراوي، وجغرافيا المنطقة.

وتُظهر الصور التخيليّة للمنتجع المنتظر سلسلة من الغرف المحفورة بين التلال الصخريّة بشكلٍ سلس، والتي تبدو كمسارٍ مضيء وخافت يربط بين مختلف المرافق.

وستُستغل قطع الحجارة في تزيين الجدران، والأرضيات الداخليّة، والخارجية، مع استخدام الحجر الأرضي والرّمل في تصنيع الركام الخرساني، وهو مادة البناء الأساسيّة للهيكل بأكمله.

التحدي الأكبر في البناء

وكان التحدي الأكبر في البناء هو ضمان اندماج المشروع في الصخر الذي يُبنى فيه، وفقًا لما ذكره أوبنهايم، إذ شرح قائلاً: باستخدام المواد المُستخرجة من تلك الصخور كمواد بناء، ومن خلال العمل عن كثب مع فريقنا الهندسي، تمكّنا من ضمان تمويهه في الصخر.

وسيتم تصميم المنتجع الجبلي لتحقيق أعلى مستوى في نظام تصنيف الرّيادة في الطاقة وتصاميم البيئة (LEED) الخاصة بالمباني الخضراء، وسيُساعد تصميمه على التّقليل من استهلاك الطّاقة، وتعزيز حياة المنطقة الفطريّة. وسيحظى المنتجع أيضًا بأنظمة خاصّة لحفظ المياه، وتوزيعها في جميع أنحاء الموقع، واستغلال مياه الأمطار التي يتم جمعها من أجل زيادة الغطاء النّباتي في الوادي.