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في نهائي كأس العالم للأندية

SSC تنقل مباراة الهلال والريال بالمجان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

2023-02-09 الساعة 7:15
SSC تنقل مباراة الهلال والريال بالمجان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قنوات SSC عن نقل مباراة الهلال ضد ريال مدريد مجانًا للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

SSC تعلن نقل المباراة بالمجان

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد ريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

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الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وأصدرت شركة الرياضة السعودية SSC بيانًا، قبل قليل، أعلنت من خلال نقل مباراة الهلال وريال مدريد مجانًا عبر قنواتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة GOBX.

وأضافت الشركة في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النقل المجاني لنهائي كأس العالم للأندية سيكون عبر منصة شاهد سواء كانت الجماهير من المشتركين أم لا، كما ستتوفر للمباراة 3 خيارات للتعليق بالعربية.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

الهلال وريال مدريد في مونديال الأندية

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى النهائي.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @fifaworldcup_ar

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