SSC تنقل مباراة الهلال والريال بالمجان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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أعلنت قنوات SSC عن نقل مباراة الهلال ضد ريال مدريد مجانًا للجماهير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد ريال مدريد، في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.
وأصدرت شركة الرياضة السعودية SSC بيانًا، قبل قليل، أعلنت من خلال نقل مباراة الهلال وريال مدريد مجانًا عبر قنواتها في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك لمستخدمي أجهزة GOBX.
وأضافت الشركة في بيانها عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن النقل المجاني لنهائي كأس العالم للأندية سيكون عبر منصة شاهد سواء كانت الجماهير من المشتركين أم لا، كما ستتوفر للمباراة 3 خيارات للتعليق بالعربية.
وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة دياز مشواره في مونديال الأندية بالفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل، قبل أن يفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد في الفوز على الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية، ليتأهل إلى النهائي.