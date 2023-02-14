STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض

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أعلنت شركة الاتصالات السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن توفر فرص وظيفية ومعرض وظيفي بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
– وظائف إدارية.
– وظائف مالية.
– وظائف تقنية.
– وظائف هندسية.
المعرض الوظيفي:
– معرض التوظيف بجامعة الأمير سلطان.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات المالية.
– التخصصات الهندسية.
– التخصصات التقنية.
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