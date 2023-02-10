Yahoo تسرح 20% من موظفيها تخفيضًا للنفقات

باتت شركة Yahoo ياهو أحدث عملاق تقني يعلن عن تسريح جماعي للعمال، حيث تعمل على إعادة هيكلة الشركة؛ تخفيضًا للنفقات.

وأعلنت الشركة أنها تخطط لتسريح أكثر من 20% من إجمالي قوتها العاملة، مما يؤثر على ما يقرب من نصف موظفي قسم تكنولوجيا الإعلانات في ياهو بحلول نهاية العام، مؤكدة على أن أولى الخطوات هي تسريح ما يقرب من 1000 موظف هذا الأسبوع وحده.

وقال الرئيس التنفيذي، جيم لانزون، إن عمليات التسريح تأتي كتغييرات في استراتيجية قسم إعلانات ياهو والذي يقول إنه غير مربح.

استجابة لمعدلات التضخم القياسية

وفي الوقت نفسه، تنضم Yahoo بهذه الخطوة إلى العشرات من شركات التكنولوجيا التي قلصت ميزانيتها مثل أمازون وميتا؛ استجابةً لمعدلات التضخم القياسية المرتفعة واستمرار حالة عدم اليقين بشأن الركود.

ومع تسريح Yahoo للموظفين بجانب سلسلة شركات التكنولوجيا الأخرى، فإن ذلك أدى إلى القضاء على آلاف الوظائف التي تدفع مجتمعة 12 مليار دولار سنويًا.

الاستحواذ على Yahoo

ويُذكر أنه تم شراء Yahoo من قبل شركة الأسهم الخاصة Apollo Global Management مقابل 5 مليارات دولار في عام 2021، جنبًا إلى جنب مع منافستها AOL.

وستغلق الشركة جزءًا من أعمالها الإعلانية التي تسمى SSP التي تساعد الناشرين الرقميين على بيع الإعلانات الآلية على مجموعة متنوعة من المنصات.

كما ستغلق منصتها الإعلانية الأصلية المسماة Gemini، وستستفيد بدلاً من ذلك من شراكتها التي تم تشكيلها حديثًا مع شركة الإعلانات العملاقة Taboola.