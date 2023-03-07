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14 مارس موعد البيع الرسمي

آبل تطلق iPhone 14 باللون الأصفر

الثلاثاء ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٣ مساءً
آبل تطلق iPhone 14 باللون الأصفر
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة آبل الأمريكية، رسميًا عن إطلاق نسخة من هاتفي iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر.

وقال الخبير التقني عبدالله السبيعي عضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض، عبر حسابه بموقع “تويتر”، إن موعد الطلب المسبق للجهاز يبدأ يوم الجمعة المقبل 10 مارس، أما البيع الرسمي فسيكون 14 مارس الجاري.

مزايا الهاتفين

ويشمل كلا الموديلين نظام كاميرا مزدوجة، مع شريحة “بايونك إيه 15″، وقدرات للأمان تشمل ميزة طوارئ “SOS” عبر القمر الصناعي وميزة اكتشاف الاصطدام.

ويأتي هاتف iPhone 14 بمقاس 6.1 بوصة في حين تأتي نسخة Plus بمقاس 6.7 بوصة بتصميم من الألومنيوم فائق الجودة كالمستخدم في مجال الطيران والفضاء مع مقاومة للماء والغبار، علاوة على غطاء درع السيراميك الأمامي الأقوى من زجاج أي هاتف ذكي آخر، والذي يحمي «آيفون» من انسكاب السوائل المعروفة والحوادث.

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