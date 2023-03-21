آخر تطورات إصابة نواف العقيدي

كشفت تقارير إعلامية عن آخر تطورات إصابة الحارس نواف العقيدي، وذلك بعد استبعاده من معسكر المنتخب السعودي لمباراتي توقف مارس الدولي أمام فنزويلا وبوليفيا بسبب الإصابة.

وقال الإعلامي علي العنزي المقرب من البيت النصراوي عبر حسابه في “تويتر”: “إصابة العقيدي بسيطة، وسيكون جاهز بنسبة 100% لمباريات النصر المقبلة بعد التوقف”.

حارس الاتحاد بديل نواف العقيدي

وكان المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أعلن اليوم استدعاء الحارس أسامة المرمش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لمعسكر المنتخب، بدلًا من العقيدي حارس مرمى النصر.

وجاء استدعاء المرمش بعد إصابة العقيدي، ليتأكد غيابه عن مواجهتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين.