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بعد تلقيه أكثر من عرض

آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع بوسكيتس

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:١٢ مساءً
آخر تطورات مفاوضات برشلونة مع بوسكيتس
المواطن - فريق التحرير

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يبدو أن النجم الإسباني سيرجيو بوسكيتس في طريقه للبقاء مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، رغم تلقيه أكثر من عرض خلال الفترة الماضية.

برشلونة يسعى لتجديد عقد بوسكيتس

وينتهي عقد بوسكيتس صاحب الـ34 عامًا، مع برشلونة، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، الأمر الذي يسهل من عملية التفاوض معه، حيث سيوقع في صفقة انتقال حر.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية:” التقى مسؤولو برشلونة بوكيل قائد الفريق، صباح اليوم الإثنين، للاتفاق على شروط عقده الجديد، واللاعب منفتح على الاستمرار، رغم تلقيه لعروض ضخمة من أمريكا والسعودية”.

سيرجيو بوسكيتس
النجم الإسباني – المصدر @FabrizioRomano

وأضافت الصحيفة الإسبانية: “مع ذلك، لن يقرر قائد برشلونة مستقبله، إلا قبل تلقي عرض ملموس من النادي، ووعدت الإدارة، وكيل اللاعب، بتقديم عرض التجديد له هذا الأسبوع”.

وجاء في ختام تقرير “موندو ديبورتيفو”: “يرغب بوسكيتس أن يتخذ قراره بشأن مستقبله قريبًا، وفي حالة عدم اقتناعه بعرض برشلونة، سيفكر في الخيارات الأخرى”.

بوسكيتس
النجم الإسباني – المصدر @SEFutbol

اهتمام نصراوي

وأكدت تقارير خلال الفترة الماضية، أن إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تسعى للتعاقد مع النجم الإسباني في الميركاتو الصيفي، خاصة بعد نجاحها في ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بوسكيتس
النجم الإسباني – المصدر @SEFutbol
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