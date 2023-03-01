آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موقع “تويتر” مقطع فيديو لـ آخر ظهور لـ الراحل عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي أحد وذلك قبل وفاته بساعات أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في مباراة أحد والعربي في دوري يلو أمس.

وتواجد بسيسي في مباراة العربي وأُحد وظهرت عليه علامات الفرحة، بعد فوز أحد بثنائية دون رد على العربي في الجولة الـ23 من دوري يلو.

الوسط الرياضي ينعى عبده بسيسي

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والوسط الرياضي على نعي عبده بسيسي بعد وفاته أمس.

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “رحم الله الكابتن عبده بسيسي رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه أن يُسكنه فسيح جناته، صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه وللجميع”.

وقدم النادي الأهلي برقية تعزية في وفاة بسيسي حيث نشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” قائلًا: “إلى جنة الخلد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي وليد الزهراني فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

بينما قال الإعلامي خالد بن سيف: “تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

أما الإعلامي خضير البراق المهتم بأخبار دوري يلو فقال عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم ارحم عبدك وأخي الغالي عبده بسيسي وثبته عند السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عزاؤنا لأسرته ومنسوبي نادي أحد والوسط الرياضي ومنسوبي دوري يلو وإدارة الدوري”.

مسيرة الراحل بسيسي

وبدأ الراحل مسيرته في الفئات السنية في النادي الأهلي ولعب مع الفريق الكروي الأول بعام 1998 واستمر مع النادي الأهلي حتى عام 2008.

ثم لعب بسيسي مع نادي الأنصار من عام 2008 إلى عام 2014، ولعب مع العروبة من قبل ثم مع نادي المدينة واختتم مسيرته في نادي أُحد حتى الاعتزال في عام 2019.