Icon

تمديد الفرصة الاستثمارية لتشغيل وصيانة حديقة الأراك وممشى النسيم Icon إحباط محاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي Icon آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات Icon وفاة الفهد بيروز آخر الفهود الآسيوية بالعالم Icon موافقة الزوج على الخلع مطلوبة ورفضه لا يؤثر Icon أشهر قطة تمتلك ثروة 100 مليون دولار Icon 5 لاعبين في مرمى الانتقادات بعد مباراة الأهلي ضد الداخلية Icon تكريم فايز الشهري لجهوده في حفظ التراث بـ عسير Icon موعد مباراة الأهلي وجدة والقناة الناقلة Icon 5 أهداف كبرى لـ إستراتيجية قطاع الطرق بعد اعتمادها من مجلس الوزراء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
فارق الحياة أمس الثلاثاء عن عمر ناهز الـ45 عامًا

آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
آخر ظهور لـ عبده بسيسي في الملعب قبل وفاته بساعات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في موقع “تويتر” مقطع فيديو لـ آخر ظهور لـ الراحل عبده بسيسي حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومدير الكرة بنادي أحد وذلك قبل وفاته بساعات أمس الثلاثاء، أثناء تواجده في مباراة أحد والعربي في دوري يلو أمس.

وتواجد بسيسي في مباراة العربي وأُحد وظهرت عليه علامات الفرحة، بعد فوز أحد بثنائية دون رد على العربي في الجولة الـ23 من دوري يلو.

الوسط الرياضي ينعى عبده بسيسي

وحرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، والوسط الرياضي على نعي عبده بسيسي بعد وفاته أمس.

وغرد وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر”: “رحم الله الكابتن عبده بسيسي رحمة واسعة، وأسأل الله سبحانه أن يُسكنه فسيح جناته، صادق العزاء والمواساة لأهله وذويه وللجميع”.

وقدم النادي الأهلي برقية تعزية في وفاة بسيسي حيث نشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر “تويتر” قائلًا: “إلى جنة الخلد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

أما الإعلامي وليد الزهراني فقال: “إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته”.

بينما قال الإعلامي خالد بن سيف: “تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه لراجعون”.

أما الإعلامي خضير البراق المهتم بأخبار دوري يلو فقال عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم ارحم عبدك وأخي الغالي عبده بسيسي وثبته عند السؤال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، عزاؤنا لأسرته ومنسوبي نادي أحد والوسط الرياضي ومنسوبي دوري يلو وإدارة الدوري”.

مسيرة الراحل بسيسي

وبدأ الراحل مسيرته في الفئات السنية في النادي الأهلي ولعب مع الفريق الكروي الأول بعام 1998 واستمر مع النادي الأهلي حتى عام 2008.

ثم لعب بسيسي مع نادي الأنصار من عام 2008 إلى عام 2014، ولعب مع العروبة من قبل ثم مع نادي المدينة واختتم مسيرته في نادي أُحد حتى الاعتزال في عام 2019.

 

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري
الرياضة

إنجاز عربي فريد ينتظر سالم الدوسري

الرياضة
الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق الاعتراضية السريعة المصنّعة محليًا
السعودية اليوم

الدفاع والصناعات العسكرية تعلنان استكمال منظومة الزوارق...

السعودية اليوم
تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن: أمطار ورياح
السعودية اليوم

تنبيه هام لمستخدمي الطرق في حفر الباطن:...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم
الرياضة

الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف...

الرياضة
آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت
الرياضة

آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز...

الرياضة
صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من أسهم تبريد السعودية
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على 30% من...

السعودية اليوم
الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف
أخبار رئيسية

الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة...

أخبار رئيسية