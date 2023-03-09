آرسنال يرتضي بالتعادل أمام سبورتينج لشبونة

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انتهت مباراة آرسنال الإنجليزي ضد سبورتينج لشبونة البرتغالي بالتعادل بنتيجة هدفين لكل فريق، مساء اليوم الخميس، في ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وكان الفرنسي ويليام صاليبا أحرز هدف التقدم للجانرز بالدقيقة الـ22، ثم تعادل اللاعب جونكالو إيناسيو لفريق سبورتينج لشبونة في الدقيقة الـ35 من الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل فريق سبورتينج لشبونة الهدف الثاني بالدقيقة الـ55 عبر اللاعب باولينيو، ثم نجح الجانرز في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب موريتا بالخطأ في مرماه بالدقيقة الـ63.
وتُقام مباراة العودة في دور ثمن النهائي مساء الخميس المقبل في ملعب الإمارات في العاصمة الإنجليزية لندن.