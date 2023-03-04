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خطف الفوز أمام بورنموث ووسع الفارق مع مانشستر سيتي

آرسنال ينفرد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:٠٤ مساءً
آرسنال ينفرد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم
المواطن - فريق التحرير

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نجح نادي آرسنال في الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد نهاية مباريات اليوم السبت في الجولة الـ26.

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي، انطلقت اليوم بفوز مانشستر سيتي على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

بينما فاز أستون فيلا على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفاز آرسنال على بورنموث بثلاثية مقابل هدفين، وفاز تشيلسي على ليدز يونايتد بهدف دون رد، بينما فاز برايتون على نادي ويست هام يونايتد برباعية دون رد، وفاز وولفرهامبتون على توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، وفاز ساوثهامبتون على ليستر سيتي بهدف دون مقابل.

توتنهام هوتسبير ضد وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد آرسنال في الصدارة برصيد 63 نقطة، مانشستر سيتي ثانيًا برصيد 58 نقطة، مانشستر يونايتد ثالثًا برصيد 49 نقطة، توتنهام هوتسبير رابعًا برصيد 45 نقطة، نيوكاسل يونايتد في المركز الخامس برصيد 41 نقطة، ليفربول سادسًا برصيد 39 نقطة، فولهام سابعًا برصيد 39 نقطة، برايتون ثامنًا في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، برينتفورد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، تشيلسي عاشرًا برصيد 34 نقطة، أستون فيلا في المركز الـ11 برصيد 34 نقطة.

كريستال بالاس في المركز الثاني عشر برصيد 27 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 27 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ14 برصيد 25 نقطة، ليستر سيتي في المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة، ويست هام يونايتد في المركز الـ16 برصيد 23 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الـ17 برصيد 22 نقطة، إيفرتون في المركز الـ18 برصيد 21 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الـ19 ” قبل الأخير” برصيد 21 نقطة، بورنموث في المركز العشرين والأخير برصيد 21 نقطة.

وفي الغد، تنطلق مباراتان وهما ” نوتنجهام فورست ضد إيفرتون” و ” ليفربول ضد مانشستر يونايتد”، كما تُختتم مباريات الجولة الـ26 بعد غد الاثنين بإقامة مباراة فولهام ضد برينتفورد في تمام الساعة الـ11 مساءً بتوقيت المملكة.

تشيلسي ضد ليدز

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