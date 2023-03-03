آلاف الوظائف يوفرها الاستثمار في النفايات الإلكترونية

أكد العضو المنتدب بشركة تدوير ناصر الذويب، أن قطاع الاستثمار في النفايات الإلكترونية يوفِّر الآلاف من فرص العمل.

ناصر الذويب (عضو منتدب بشركة تدوير): قطاع الاستثمار في النفايات الالكترونية يوفر آلاف فرص العمل @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/42zcROdNPe — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) March 3, 2023

وأضاف الذويب، خلال مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن ذلك يعود إلى أن قطاع التدوير يعد من أحدث القطاعات في الاستثمار.

وأشار الذويب إلى أن مختلف دول العالم أصبحت تنتبه لذلك القطاع والاستثمار فيه.

ولفت العضو المنتدب بشركة تدوير إلى أن ذلك القطاع يضم الكثير من الفرص للتعلم والاستثمار والتوظيف.