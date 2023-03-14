آلية تسجيل المطلقة في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن آلية تسجيل المطلقة في البرنامج، مشيرًا إلى إمكانية التسجيل بهوية أكبر الأبناء.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين، عبر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج عبر موقع تويتر، حيث قال الحساب: في حال كانت الحالة الاجتماعية “مطلقة” بإمكانها التسجيل بهوية أكبر الأبناء وإضافة الأم والتابعين بصلة قرابة “تابع معال”، وإرفاق المستندات المطلوبة (صك ولاية أو إثبات احتضان).

دعم مارس

وأودع برنامج حساب المواطن، 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس الجاري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الرابعة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.

متوسط دعم الأسرة الواحدة

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال، منها أكثر من ملياري ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأضاف أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالًا.

عدد أرباب الأسر

وأوضح الهاجري أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة، مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.