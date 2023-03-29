Icon

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لمنع تكدسها على المداخل الرئيسية للمدن

آلية حجز مواعيد دخول الشاحنات خلال ساعات المنع في الرياض وجدة

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٦ صباحاً
آلية حجز مواعيد دخول الشاحنات خلال ساعات المنع في الرياض وجدة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، آلية حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات خلال أوقات المنع لمدينة الرياض ومحافظة جدة خلال شهر رمضان المبارك، حيث حددت هذه الآلية تبعًا لأوقات المنع التي أعلنت عنها الإدارة العامة للمرور خلال الشهر الفضيل، بحيث يُمكن للشاحنات المرخصة في نشاط نقل البضائع من حجز المواعيد عبر خدمة “دخول المدن” في بوابة النقل الإلكترونية والدخول للمدن وبمسارات محددة لتسهيل حركة تنقلها وسيرها أثناء أوقات المنع.

لمنع تكدس الشاحنات

وأشارت الهيئة إلى أن خدمة حجز المواعيد الإلكترونية لدخول الشاحنات لمدينة الرياض ومحافظة جدة ستسهم في منع تكدس الشاحنات على المداخل الرئيسية للمدن بالإضافة إلى تنظيم وإدارة تدفق الشاحنات، ورفع كفاءة وجودة الخدمات الرقمية في القطاع اللوجستي.

وأضافت الهيئة أنه بإمكان الناقلين الاستفادة من خدمة “دخول الشاحنات للمدن” عبر بوابة نقل الإلكترونية (خدمة دخول المدن) من خلال الرابط: (bce.naql.sa)، حيث تُتيح الهيئة من خلال بوابة نقل العديد من الخدمات الإلكترونية الداعمة والممكنة للناقلين لمزاولة أنشطة النقل وإمكانية تنفيذ الخدمات بكل يسر وسهولة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم