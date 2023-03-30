آلية مشاركة الفرق السعودية بدوري أبطال آسيا 2024

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تترقب الجماهير حسم مصير الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا موسم 2023\ 2024، في ظل الصراع القوي بين الأندية في دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يُشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا، بطل الدوري 2022 “الهلال”، بطل دوري روشن السعودي 2023، بطل كأس الملك 2023، بجانب بطل الكأس الموسم الماضي “الفيحاء ملحق”.
وجاءت المعايير اللازمة للرخصة الآسيوية، كالتالي؛ معايير رياضية، معايير البنية التحتية، المعايير الإدارية، المعايير القانونية، بجانب المعايير المالية للفترة المنتهية يوم 31 ديسمبر 2022، وذلك وفقًا لبرنامج “أكشن مع وليد”.
وتُقام النسخة الـ42 من دوري أبطال آسيا بمشاركة 24 ناديًا توزيع على منطقتين غرب وشرق، تضم كل منطقة 12 فريقًا، الموعد الأولي للبداية سبتمبر المقبل، والمباراة النهائية 18 مايو 2024، وتضم قائمة اللاعبين 35 لاعبًا.
ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأقرب للمشاركة في النسخة الجديد من البطولة الآسيوية، حيث ينفرد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة.