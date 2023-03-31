أبرز أرقام الاتحاد في مواجهات رمضان

يسعى الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق مزيد من الانتصارات في مبارياته خلال شهر رمضان.

أرقام الاتحاد في رمضان

وخاض العميد، 13 مباراة في شهر رمضان بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق 10 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة أمام أُحد.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 37 هدفًا خلال مواجهاته بالدوري في رمضان، ويُعد نايف هزازي هو هدافه برصيد 8 أهداف، يليه محمد نور بـ4 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات فقط.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انتصارات كبيرة، حيث تمكن من الفوز على القادسية بنتيجة 7\1 في موسم 2009\ 2010، وكسب الفتح بنتيجة 6\2 في موسم 2018\ 2019، وتفوق على الحزم برباعية نظيفة موسم 2010\ 2011.

العميد يستعد لمواجهة ضمك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، حيث سيُلاقي ضمك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.