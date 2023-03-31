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قبل استئناف دوري روشن

أبرز أرقام الاتحاد في مواجهات رمضان

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١١ مساءً
أبرز أرقام الاتحاد في مواجهات رمضان
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الاتحاد بقيادة مدربه البرتغالي نونو سانتو، لمواصلة تألقه في دوري روشن السعودي، وتحقيق مزيد من الانتصارات في مبارياته خلال شهر رمضان.

أرقام الاتحاد في رمضان

وخاض العميد، 13 مباراة في شهر رمضان بالدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه موسم 2008\ 2009، ونجح في تحقيق 10 انتصارات، وتعادل مرتين وخسر مرة واحدة أمام أُحد.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر spl

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تسجيل 37 هدفًا خلال مواجهاته بالدوري في رمضان، ويُعد نايف هزازي هو هدافه برصيد 8 أهداف، يليه محمد نور بـ4 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات فقط.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد انتصارات كبيرة، حيث تمكن من الفوز على القادسية بنتيجة 7\1 في موسم 2009\ 2010، وكسب الفتح بنتيجة 6\2 في موسم 2018\ 2019، وتفوق على الحزم برباعية نظيفة موسم 2010\ 2011.

نايف هزازي
نايف هزازي

العميد يستعد لمواجهة ضمك

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لخوض أولى مبارياته في شهر رمضان، حيث سيُلاقي ضمك، يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العميد المركز الأول في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة عن النصر الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في المركز السابع بـ28 نقطة.

نادي الاتحاد - دوري أبطال آسيا
لاعبو العميد – المصدر @ittihad
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